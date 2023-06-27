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27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Bayramın 2. günü Zoom üzerinden okuyucularımızla Bayramlaşacağız

27 Haziran 2023, Salı 19:40
Alem-i İslam'ın Kurban Bayramını tebrik eder, Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile kılmasını dileriz. Yeni Asya ailesi olarak olarak yurt genelinden okuyucularımızla online olarak Zoom üzerinden Bayramlaşma programı gerçekleştireceğiz.

Bayramlaşma programımız Bayramın 2. günü saat 14.00'te yapılacaktır.

Bayramlaşma Programı:

- Kur'an-ı Kerim Tilaveti: Mustafa Başkarcı,

- Açılış konuşması: Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik,

- Risale'i Nur Dersi: Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Kaşlıoğlu,

- Bölge Sekreterlerinin Bayram tebrikleri,

- Gazete Çalışanları ve Emeği Geçenlerin Bayram Tebrikleri Programının Sonlandırılması

Haber Merkezi

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