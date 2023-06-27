Bayramın 2. günü Zoom üzerinden okuyucularımızla Bayramlaşacağız

Alem-i İslam'ın Kurban Bayramını tebrik eder, Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile kılmasını dileriz. Yeni Asya ailesi olarak olarak yurt genelinden okuyucularımızla online olarak Zoom üzerinden Bayramlaşma programı gerçekleştireceğiz.
Bayramlaşma programımız Bayramın 2. günü saat 14.00'te yapılacaktır.
Bayramlaşma Programı:
- Kur'an-ı Kerim Tilaveti: Mustafa Başkarcı,
- Açılış konuşması: Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik,
- Risale'i Nur Dersi: Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Kaşlıoğlu,
- Bölge Sekreterlerinin Bayram tebrikleri,
- Gazete Çalışanları ve Emeği Geçenlerin Bayram Tebrikleri Programının Sonlandırılması
Haber Merkezi