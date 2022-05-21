Bazı kararlar hukuka güveni sarsıyor

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

“Kimi kararların istinaf aşamasında, kimi kararların temyiz aşamasında kesinleşmesi, ülke genelinde birden çok bölge idare mahkemesinin bulunması gibi sebeplerle Danıştay ile bölge idare mahkemeleri arasında ve bölge idare mahkemelerinin kendi aralarında hukuki yorum farkından kaynaklanan içtihat farklılıklarının da ortaya çıktığı bir gerçektir” diyen Yiğit, “Benzer davalarda farklı yargı kararları verilmesi, yargıya olan güveni azaltmakta, hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre, yeterli gerekçeyle desteklenmeyen içtihat farklılıkların bulunması, hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakları bağlamında hak ihlali teşkil edebilmektedir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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