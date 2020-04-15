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16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

15 Nisan 2020, Çarşamba 23:05
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı videolu ve yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem aldıklarını belirten Pakdemirli, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, muafiyet kapsamına alınan grupları şu şekilde sıraladı:

"Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (et, balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlarla un ve makarna sektöründe çalışanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler. Perakende sektöründe de sorun yaşanmaması için pazar 18.00'den sonra haller ve marketlerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Buralarda çalışanlar, iş yerlerine ulaşımda sorun yaşamayacaklar. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının, genelgeyle istisnai kapsamında olacak bir grup da tarım ve hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz. Bu vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir."

Mevsimlik işçilerin koordinasyonu valilerde

Veteriner hekimlerin, hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacaklarını hatırlatan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Veteriner hekimlerimiz, il ve ilçelerde, köylerimizde üreticimize ve besicimize ulaşımda bir problem yaşamayacaklar. Veteriner hekimlerimize ait klinik, poliklinik, hastaneler ve bu hizmeti veren özel kuruluşlar ve çalışanları hafta sonu hizmet vermeye devam edebilecekler. Aynı şekilde, mevsimlik işçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir. Hijyen ve sağlık önlemleri, il ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya da devam ediyoruz." 

Bakan Pakdemirli, üretimin aksamaması için gerekli ihtimamın gösterileceğini ancak üreticiler veya veteriner hekimlerin bulundukları yerlerde herhangi bir sıkıntı olması halinde mülki amirlere başvurabileceklerini anımsattı.

Kovid-19 salgınına karşı her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de aksatılmadan sürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İyi biliyoruz ki biz el ele verdikçe üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. Biz Türkiye tarımının neferleri olarak bütün üreticilerimizle ülkemiz için milletimiz için üretmeye, var olmaya devam ediyoruz. Güçlü bir millet, güçlü bir devlet olarak karanlık günleri geride bırakıp, aydınlığa da yine birlikte birbirimizden aldığımız güçle çıkacağız. Bizler ülkemiz, milletimiz için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarım sizler de hem kendiniz hem de çevrenizdekilerin sağlığı için evde kalın".

AA

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