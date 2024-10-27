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27 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Bediüzzaman Mevlidi bugün

27 Ekim 2024, Pazar 02:02
Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri başta olmak üzere vefat etmiş bütün ehli iman için 27 Ekim 2024 Pazar günü (bugün) İstanbul Eyüp Sultan Camisinde mevlit okutulacak.

27 Ekim'de öğle namazı sonrasında okutulacak mevlide İstanbul'un çevre il ve ilçelerinden de iştirak bekleniyor. Asya Kültür ve Medeniyet Derneği ile Yeni Asya İstanbul'un düzenlediği mevlitde, davetlilere cep kitapçıkları ve mevlit şekeri dağıtılacak. Mevlid tertip heyeti yaptığı açıklamada, "Mevlide bütün Müslümanlar davetlidir" denildi.

Sedat Serdar - Yeni Asya

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