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Belediyelerde büyük israf

15 Haziran 2019, Cumartesi 21:11
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ‘saksıların eksik malzemeleri’nin tamamlanması için yaklaşık 13 milyon TL, duvar süslerine yaklaşık 9 milyon TL harcandığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde  ‘saksıların eksik malzemeleri’nin tamamlanması için yaklaşık 13 milyon TL, duvar süslerine yaklaşık 9 milyon TL harcandığı belirtildi. İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı harcamaların kamuyu zarara uğrattığını ifade etti. İBB 2018’deki peyzaj faaliyetlerini, bünyesindeki AĞAÇ A.Ş.’ye verdi. AĞAÇ A.Ş. ise işi, 18 firmaya devretti. Buna göre, İstanbul genelinde kullanılan saksıların eksik malzemesi için toplam 13 milyon TL harcandı. 8 milyon 930 bin liraya da duvar bahçelerinin eksik malzemeleri tamamlandı. Birgün’den Erk Acarer’in haberine göre, İBB’den alıp, dağıtan AĞAÇ A.Ş., şirketlerden birine 2 milyon 284 bin TL’ye İstanbul genelinde “kamera temin ve montajı alımı” işini verdi. İki şirket ise aslan payına sahip oldu. Birine tam 12 milyon 99 bin TL’ye saksıların, diğerine ise 8 milyon 930 TL’ye duvar bahçelerin eksik malzemelerinin tamamlanması işi verildi.

Kamu zarara uğratıldı 

İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı; konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İlgili ihaleyi incelediğimizde, ihalenin içerik olarak İstanbul genelindeki park ve yeşil alanların bakım ve onarımı için düzenlendiğini görüyoruz. Yani ihalenin birkaç gün önce ya da sonra yapılmasının çok önemi yok. Acil değil. Ne var ki İBB yönetimi KİK’in istisnaî maddesini park ve bahçelerin bakım ile onarımı için kullanmış. Bu uygulama ile ihaleye girişi de sınırlandırmış. Madde gereği İBB sadece kendi istediği firmaları ihaleye çağırmış. Rekabeti sınırlandıran, kamuyu zarara uğratan bir ihale olduğu kanaatindeyiz. İhalenin ilginç bir yanı da İBB’de yaklaşık maliyet için fiyat veren çok sayıda firmanın daha sonra AĞAÇ A.Ş.’den aynı ihale kapsamında iş alması.”

Yavaş: Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi’ne önceki dönemlerde fahiş fiyatlarla ağaç alımı yapıldığını açıkladı. “2016 - 2017 yıllarında yapılan ihalelerle ilgili olarak; halen Ankara Belediyesi’nin depolarında çok sayıda ithal ağaç var. Bunları da araştırıyoruz. Şu anda 26.500 TL + KDV’ye alınan ağaçlar var. Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz. Bir çoğu kuruyor, bir daha dikiliyor. Bunların bir kısmı ithal diye alınıp yerli olarak satılmış” diyen Yavaş, “Hepsinin tesbitini yapıyoruz. Örneğin Bayındır’da kooperatifler çalı bitkisini kaça satmış, Bunlar Ankara Belediyesi’ne kaç paraya gelmiş. Bunların hepsini inşallah komisyonda sizlerle paylaşacağız. Bu bilgilerin hepsi gelecek, sizler isteseniz de istemeseniz de burada paylaşacağız” ifadesini kullandı.

Etiketler: belediye, israf, yönetim
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