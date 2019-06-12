Beşiktaş'taki terör saldırısının faillerinden biri yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 46 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı düzenleyenlerden birinin Hakkari'de yakalandığını duyurdu.

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin hayatını kaybettiği edildiği bombalı saldırıyı düzenleyenlerden birinin Hakkari'de yakalandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Aralık 2016'da İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 39'u polis 46 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasına gerçekleştirilen operasyonda, 'PKK terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Mesut Bakar yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Mesut Bakar'ın, Vodafone Park Stadyumu çevresindeki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren faillerin arasında olduğu belirlendi.

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