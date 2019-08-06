Bianet’e erişim engeli

Ankara Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında Bianet’in de olduğu 136 siteye erişim engelleme kararı verdi.

Bianet’in avukatı Meriç Eyüboğlu, “Binlerce haberin yer aldığı bir haber portalının, Jandarma Genel Komutanlığı’nın başvurusu üzerine başkaca hiçbir araştırmaya gerek kalmadan kapatılıyor. Bu kararı verenler gerekçe dahi belirtmiyor. Bu durum en hafif ifadesiyle hukuk skandalı...” dedi. Ankara Sulh Ceza Hâkimliği, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 16 Temmuz tarihli yazısı ile aynı gün 136 adresin erişiminin engellenmesine karar verdi. Erişimin engellenmesi kararı verilen URL adresleri arasında Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest adreslerinin yanı sıra haber portalları da yer alıyor. Kararda yer alan adreslerden biri de bianet.org. Ancak mahkeme, bianet’in hangi haberiyle ilgili erişimin engellendiğini belirtmedi. Mahkemenin bu gerekçesiz kararı ile Kasım 2000’den bu yana yayın yapan bianet’teki en az 200 bin habere erişim engelleniyor.