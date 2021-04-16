BASIN İLAN KURUMUNUN DÜN YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN GENEL MÜDÜRÜMÜZ RAMAZAN BAYRAM, BİK’İN 442 GÜNDÜR GAZETEMİZE UYGULADIĞI İLAN AMBARGOSUNU GÜNDEME GETİRDİ.

İLAN AMBARGOSU KABUL EDİLEMEZ

Bayram, toplantıda yaptığı konuşmada “Basın sektöründe dürüst ve doğru haberciliğe dayalı yayın politikasıyla tanınan ve 52. yılını kutlayan gazetemizin 442 gündür resmî ilan hakkından mahrum edilmesi kabul edilemez” dedi.

DUYARSIZLIĞI DA ELEŞTİRDİ

İlan ambargosunu ve buna karşı sergilenen duyarsızlığı eleştiren Bayram'ın sözleri Divan Başkanı olarak toplantıyı yöneten TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başta olmak üzere katılımcılarda mâkes buldu; konuyla ilgilenme sözü verdiler.

***

BİK’te gündem YENİ ASYA

Basın İlan Kurumunun dün yapılan Genel Kurul toplantısında 442 gündür gazetemize uygulanan ilÂn ambargosu gündem oldu.

Nisan itibariyle Basın İlân Kurumu Genel Müdürlük Divan salonunda yapılan tirajı 10 binden az olan gazete temsilcilerinin BİK Genel Kuruluna üye seçimi yapıldı.

Divan başkanlığını TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun yaptığı oturumda tek aday olarak seçime giren Abdi Pehlivan temsilci olarak seçildi.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Yeni Asya Medya Grup Genel Müdürü Ramazan Bayram şunları söyledi: “Basın sektöründe dürüst ve doğru haberciliğe dayalı yayın politikasıyla tanınan ve 52. yılını kutlayan tanınan gazetemizin 442 gündür resmî ilân hakkından mahrum edilmesi kabul edilemez. Bu durum karşısında, başta genel kurul temsilcimiz Abdi Pehlivan Beyin ve meslektaşımız olan gazete sahiplerinin mağduriyetimizi paylaşma noktasında halimizi hatırımızı sormadığını üzülerek ifade etmek isterim” dedi.

Söz verdiler

“‘Damdan düşenin halinden ancak damdan düşen anlar’ fıkrasıyla halimizi anlayacak yalnız sizlersiniz” diyen Bayram, şu şekilde devam etti: “Bu noktada sayın Divan Başkanımız Metin Feyzioğlu ve genel kurul temsilcimiz Abdi Pehlivan Beylerden ve siz meslektaşlarımızdan halimizi anlayarak duyarlılık göstermelerini bekler, saygılar sunarım. Sayın Feyzioğlu’na ve genel kurula teşekkür eder; BİK Genel Kuruluna temsilcimiz olarak seçilen Sayın Abdi Pehlivan’a başarılar dilerim.” Feyzioğlu ve Pehlivan durumdan bilgi ve haberlerinin olmadığını belirterek konuyla ilgilenme sözü verdiler.

***

Okumak için tıklayınız:

İlan ambargosuna karşı hukuk mücadelesi başlattık

Yeni Asya'ya 440 gündür ilan verilmiyor

İlan ambargosu tepkiyle karşılandı

Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

Gazetemize resmî ilan verilmeyişinin Meclis gündemine taşınmasını dünkü sayımızda manşet yapmıştık.