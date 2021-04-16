"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

BİK’te gündem YENİ ASYA

16 Nisan 2021, Cuma 00:43
BASIN İLAN KURUMUNUN DÜN YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN GENEL MÜDÜRÜMÜZ RAMAZAN BAYRAM, BİK’İN 442 GÜNDÜR GAZETEMİZE UYGULADIĞI İLAN AMBARGOSUNU GÜNDEME GETİRDİ.

İLAN AMBARGOSU KABUL EDİLEMEZ

Bayram, toplantıda yaptığı konuşmada “Basın sektöründe dürüst ve doğru haberciliğe dayalı yayın politikasıyla tanınan ve 52. yılını kutlayan gazetemizin 442 gündür resmî ilan hakkından mahrum edilmesi kabul edilemez” dedi.

DUYARSIZLIĞI DA ELEŞTİRDİ

İlan ambargosunu ve buna karşı sergilenen duyarsızlığı eleştiren Bayram'ın sözleri Divan Başkanı olarak toplantıyı yöneten TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başta olmak üzere katılımcılarda mâkes buldu; konuyla ilgilenme sözü verdiler.

***

BİK’te gündem YENİ ASYA

Basın İlan Kurumunun dün yapılan Genel Kurul toplantısında 442 gündür gazetemize uygulanan ilÂn ambargosu gündem oldu.

Nisan itibariyle Basın İlân Kurumu Genel Müdürlük Divan salonunda yapılan tirajı 10 binden az olan gazete temsilcilerinin BİK Genel Kuruluna üye seçimi yapıldı.

Divan başkanlığını TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun yaptığı oturumda tek aday olarak seçime giren Abdi Pehlivan temsilci olarak seçildi.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Yeni Asya Medya Grup Genel Müdürü Ramazan Bayram şunları söyledi: “Basın sektöründe dürüst ve doğru haberciliğe dayalı yayın politikasıyla tanınan ve 52. yılını kutlayan tanınan gazetemizin 442 gündür resmî ilân hakkından mahrum edilmesi kabul edilemez. Bu durum karşısında, başta genel kurul temsilcimiz Abdi Pehlivan Beyin ve meslektaşımız olan gazete sahiplerinin mağduriyetimizi paylaşma noktasında halimizi hatırımızı sormadığını üzülerek ifade etmek isterim” dedi.

Söz verdiler

“‘Damdan düşenin halinden ancak damdan düşen anlar’ fıkrasıyla halimizi anlayacak yalnız sizlersiniz” diyen Bayram, şu şekilde devam etti: “Bu noktada sayın Divan Başkanımız Metin Feyzioğlu ve genel kurul temsilcimiz Abdi Pehlivan Beylerden ve siz meslektaşlarımızdan halimizi anlayarak duyarlılık göstermelerini bekler, saygılar sunarım. Sayın Feyzioğlu’na ve genel kurula teşekkür eder; BİK Genel Kuruluna temsilcimiz olarak seçilen Sayın Abdi Pehlivan’a başarılar dilerim.” Feyzioğlu ve Pehlivan durumdan bilgi ve haberlerinin olmadığını belirterek konuyla ilgilenme sözü verdiler.

***

Okumak için tıklayınız:

İlan ambargosuna karşı hukuk mücadelesi başlattık
Yeni Asya'ya 440 gündür ilan verilmiyor
İlan ambargosu tepkiyle karşılandı
Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

Gazetemize resmî ilan verilmeyişinin Meclis gündemine taşınmasını dünkü sayımızda manşet yapmıştık.

 

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK’te gündem YENİ ASYA

    UNESCO: İsrail’in emrivakileri geçersiz

    Tam kapanma dışında seçenek kalmadı

    Bir an önce tedbir alınmalı

    Leonardo da Vinci, birçok yönlerden Müslümanlara tabi olmuştur

    Üç isimli çeşme: Süleymaniye Meydan Çeşmesi

    Zincir marketlere çağrı

    Myanmar'da darbeden bu yana 71 gazeteci tutuklandı

    İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

    Son 24 saatte 61 bin 400 vaka daha

    Ortak basın toplantısında tartışma

    Fransa'da tartışmalı 'Genel Güvenlik' yasası onaylandı

    IMF: Salgın, Afrika'da 32 milyon kişiyi daha yoksullaştıracak

    Yeni Zelanda 800 bin aşı bağışlayacak

    Gençlere göre en büyük üç sorun: İşsizlik, hukuksuzluk, yoksulluk

    Myanmar'da Müslüman aktivist kaçırıldı

    Danimarka, elinde kalan aşıları hibe edecek

    ABD 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

    HDP iddianamesi Yargıtay Başsavcılığı'na iade edildi

    Yıldırım Akbulut duâlarla

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM’den MSB’ye “iltisak” cevabı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Seksen beş milyon cumhurbaşkanı
    Faruk ÇAKIR

    Önce adalet, sonra da adalet
    Şükrü BULUT

    Global şeytanlar ve Ramazan-ı Şerif…
    Genel

    BİK’te gündem YENİ ASYA
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önce Türkçülük, ardından Kürtçülük hortladı
    Cevher İLHAN

    Salgında “Ramazan yasakları”
    Süleyman KÖSMENE

    Mehmet Kutlular’ın aziz hatırasına - 3
    Genel

    Bir an önce tedbir alınmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.