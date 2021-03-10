BASIN İLAN KURUMUNUN GAZETEMİZE 408 GÜNDÜR UYGULADIĞI İLAN AMBARGOSU MEDYA VE SİYASET ÇEVRELERİNDE YOĞUN ELEŞTİRİ ALIYOR.

ELEŞTİRENE HAKSIZ CEZA

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: “Basın İlan Kurumu, iktidara eleştirel yaklaşan gazetelere haksız cezalar vermeye devam ediyor. 407 gündür ilanları kesilen Yeni Asya, yargıya başvuruyor.”

BU KADAR UZUN CEZA OLAMAZ

İletişimci Öğretim Üyesi Süleyman İrvan: “Bu kadar uzun ceza olamayacağına göre, gerekçe nedir? Eğer Yeni Asya ilan alacaklar listesinden çıkarılmışsa BİK'in sayfasında neden yer alıyor?”

BİAT ETMEDİĞİ İÇİN

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: “İlan kesme cezası veriliyor Yeni Asya’ya. Hükümetin politikalarına biat etmediği ve adaletsizlik tablolarını toplumun önemli bir bölümüne gösterdiği için.”

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İlan ambargosu tepkiyle karşılandı

Basın İlan Kurumunun gazetemiz Yeni Asya’ya uyguladığı keyfi ve kanunsuz ‘ilan vermeme’ uygulaması tepkiyle karşılanıyor.

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8 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

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Basın İlân Kurumu’nun 408 gündür gazetemiz Yeni Asya’ya uyguladığı keyfi ve kanunsuz ‘ilân vermeme’ uygulaması tepki kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili twitter hesabından açıklama yapan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Süleyman İrvan (@suleymanirvan) sosyal medya hesabından paylaştığı yorumunda, “Bugünkü Yeni Asya’nın manşet haberine göre Basın İlân Kurumu bu gazeteye tam 407 gündür resmî ilân vermiyormuş. Bu kadar uzun ceza olamayacağına göre, gerekçe nedir? Eğer ilân alacaklar listesinden çıkarılmışsa BİK’in sayfasında neden yer alıyor?” diye sordu.

Bildirici: İktidarı eleştirene ceza

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici de (@farukbildirici) gazetemizin önceki günkü manşet haberinin yer aldığı birinci sayfayı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Basın İlân Kurumu, iktidara eleştirel yaklaşan gazetelere haksız hukuk cezalar vermeye devam ediyor. 407 gündür ilânları kesilen Yeni Asya, yargıya başvuruyor” değerlendirmesinde bulundu.

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9 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

İlan ambargosuna karşı hukuk mücadelesi başlattık

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Basın İlân cezaları Meclis gündemine gelmişti

Basın İlân Kurumu’nun gazetelere verdiği ilan kesme cezalarını Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yeni Asya’ya verilen cezanın da gerekçesini sordu. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde “AKP Hükümetleri döneminde git gide artan bir şekilde muhalif gazetelere verilen cezalar ile gözdağı verme politikasına derhal son verilecek midir?” diye sormuştu. Ancak şu saate kadar iktidar kanadından gelen bir cevap olmadı.

Muhalif basın sindirilmek isteniyor

CHP Muğla Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay da basın ilân cezaları ile alâkalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, 24 Haziran 2018 tarihinden bu yana Basın İlân Kurumu’nun kaç gazeteye ilân kesme cezası uyguladığını sormuş, verilen cevapta resmî ilânların, hangi görüş ve düşüncede olduğuna bakılmaksızın verildiği ve gazetelerin mevzuat hükümlerini ihlâl eden gazetelere ceza kesildiğinin yer aldığını açıklamıştı. Erbay devamında ise, “Her ne kadar sayın Oktay’ın verdiği cevapta görüş ve düşünce ayrımı yapılmadan ilânların verildiği söylense de bu doğru değildir. Eğer doğru olsaydı ‘Hangi gazetelere, hangi gerekçelerle ilân kesme cezası verilmiştir?’ sorumuza kaçamak cevap verilmezdi. Muhalif basın sindirilmek isteniyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Basın kartları da yenilenmiyor?

Daha önce Yeni Asya çalışanlarının basın kartlarının yenilenmemesi de kamuoyunda eleştiri konusu olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Yeni Asya çalışanlarına basın kartı verilmemesini eleştirirken, “Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Genel Müdürü, Ankara Temsilcisi başta olmak üzere basın kartları hâlâ yenilenmedi neden?” diye sormuştu. BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerine uygulanan ilân ambargosuna da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Basın İlân Kurumu’na diyorlar ki şu gazetelere ilân vermeyeceksin. Bu gazeteler zaman zaman bizi de eleştiriyorlar. Sarayda bir kişi var, ismini anmak istemiyorum. O, bu insanlara yasak getirmiş. Bizler görüşlerini beğenmesek bile, demokrasinin gereği olarak herkesin yazmasını saygıyla karşılayacağız” dedi.

HABER: RECEP GÖREN - SEYHAN ŞENTÜRK / İSTANBUL