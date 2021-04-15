ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ UTKU ÇAKIRÖZER MECLİS KONUŞMASINDA GAZETEMİZE UYGULANAN İLAN AMBARGOSUNU GÜNDEME GETİRDİ.

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Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

CEZALARIN TOPLAMI 803 GÜN

Sadece 2020’de gazetelere uygulanan resmî ilan cezalarının toplamının 803 gün olduğunu söyleyen Çakırözer, “Bunun adı açık seçik sansürdür. Bu iktidarın 28 Şubat’ta şikâyet ettiği ne varsa aynısını bugün BİK yapmakta” dedi.

NEYİ KİME ŞİKÂYET EDECEKSİNİZ?

“bu kurumu kim denetliyor? Sayıştay mı, Maliye mi? Hayır. Peki, kim? İletişim Başkanının yardımcısının yönetim kurulu başkanı olduğu bu kurumu tabiî ki İletişim Başkanlığı denetliyor. Neyi kime şikâyet edeceksiniz?”

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Yeni Asya’ya 440 gündür ilan verilmiyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Yeni Asya gazetesi’ne 28 Ocak 2020’den bu yana, tam 440 gündür ilan verilmiyor” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ülkemizde basın hürriyetinin önünde sayısız engel olduğunu, giderek yükselen başlıca engellerden birinin düzenleyici kurum olması gereken Basın İlân Kurumu ve RTÜK’ün işlevlerindeki vahim sapma olduğunu ifade etti. Basın İlân Kurumu ve gazetelere kesilen cezalar hakkında Meclis’te gündem dışı konuşan Çakırözer, kurumun resmî ilânların dağıtımındaki adaletsizliği bitirmek için, gazetelerin ekonomik bağımsızlığı sağlamak, ceberut yönetimler karşısında hürriyetleri ve halkın haber alma hakkı korumak amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Çakırözer, “Ama bugün kurum işlevinden sapmış durumda. İktidarın sevdiği pembe manşetler atan, adı sanı duyulmamış gazeteleri şişirme tirajlara göz yumarak besleyen, öte yandan, gerçekleri yazan, halkın haber alma hakkını savunan bir avuç gazeteyi ise adaletsizce cezalandıran bir aygıta dönmüş durumda” diye konuştu.

803 gün ceza

Sadece 2020 yılında gazetelere uygulanan resmî ilân cezalarının toplamının 803 gün olduğunu söyleyen Çakırözer, Cumhuriyet’e 110 gün, BirGün’e 112 gün, Evrensel’e hiç ilân verilmediği gibi üstüne 65 günlük yeni ceza, Korkusuz’a 29, Sözcü’ye 17 gün ilân kesme cezası verildi. Yeni Asya Gazetesine 28 Ocak 2020’den buyana, tam 440 gündür ilân verilmiyor. İstanbul’da yayımlanan gazetelere verilen cezaların yüzde 88’i bu gazetelere verilmiş. İş rutine bağlanmış; işte, bu yılın ilk üç ayı: Sadece üç ayda Evrensel ve BirGün’e on beş günlük ilân kesme cezaları verilmiş. ‘Başlığı beğenmedik, beş gün ceza; köşe yazısını beğenmedik, üç gün ceza; Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel açıklama yapmış, beş gün ceza; Cumhuriyet muhabiri hâkim karşısına çıktı diye Evrensel haber yapmış üç gün ceza” şeklinde konuştu.

Gerçekleri yazanlara tahammülleri yok

“Basın İlân Kurumu olmuş basın infaz kurumu, olmuş İletişim Başkanını, RTÜK Başkanını koruma kollama kurumu” diye konuşmasını sürdüren Çakırözer şöyle konuştu: “Maalesef, bu hâle geldi. Gerçekleri yazan, halkı bilgilendiren haberlere hiç tahammül yok. Bu cezalar, halkın haber alma hakkını engellerken, basın özgürlüğünü de tehdit etmekte. Yapılması gereken bellidir. Basın İlân Kurumu gibi resmî ilân gücünü yani para gücünü elinde tutan ve iktidar tarafından oluşturulan bir kurumun haber içeriklerinde etik denetim yapması doğru değildir. Bundan vazgeçilmelidir ya da bu haksız, hukuksuz cezaların son bulması için ilân kesme cezaları ancak ve ancak mahkeme kararı sonrasında verilebilmelidir.”

Bunun adı açık seçik sansürdür

Mart ayında Anayasa Mahkemesi’nin Basın İlân Kurumu’nun Korkusuz Gazetesine verdiği ilan kesme cezasına “Basın ve ifade özgürlüğünün ihlâlidir” kararını hatırlatan Utku Çakırözer, “Mürekkebi bile kurumadan Evrensel’e beş, BirGün’e iki gün ilân cezası verildi. Basın İlân Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı’nın, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Başkan Yardımcısı olduğunu bildiren Çakırözer, “Patronu Fahrettin Altun’la ilgili hangi haber çıksa hemen şikâyet hemen ceza. Şikâyet dahi olmadan, resen başlatılan soruşturmalar ve sonucunda verilen cezalar ise Kurumun tarihinde hiç olmadığı kadar artmış durumda. Bunun adı açık seçik ‘sansürdür.’ Şöyle ilginç bir durum var: Bu iktidarın 28 Şubatta şikâyet ettiği ne varsa aynısını bugün Basın İlân Kurumu yapmakta” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA