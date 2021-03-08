"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

08 Mart 2021, Pazartesi
Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan ve reklam kesintisi cezasını hak ihlali saydı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Basın İlân Kurumu’nun Korkusuz Gazetesi’ne verdiği resmî ilân ve reklâm kesintisi cezasını hak ihlâli saydı. AYM kararında “İfade ve basın özgürlüğü ihlâl edildi” denildi. Korkusuz Gazetesi, 3 Ağustos 2015’teki nüshasında eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevden ayrılmasına karşın konutunu boşaltmadığı ve 2.5 milyon liralık tefrişat yaptığını yazdı. Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, Ala’nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada Küçükçekmece Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi ise Ala’nın tekzip metninin yayınlanmasını kararlaştırdı. Korkusuz, bu tek taraflı metni yayınlamadı. Ala da BİK’e başvurarak tekzibi yayımlamadığı gerekçesiyle Korkusuz’u şikâyet etti. Şikâyet üzerine BİK, Korkusuz’a 2 gün ‘resmî ilân ve reklâmların kesilmesi’ cezası verdi, ancak gazetenin resmî ilân ve reklâm yayımlama hakkı bulunmadığından verilen cezanın şimdilik uygulanmamasını kararlaştırdı.

‘BİK yaptırım aracı değil’

Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Korkusuz’un bu karara yaptığı itirazı kısmen kabul ederek, cezayı bir güne düşürdü. Korkusuz, AYM’ye ferdî başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM de, Korkusuz Gazetesi’nin ‘basın ve ifade özgürlüğünün ihlâl edildiğine’ hükmetti. Yüksek Mahkeme’nin kararında, basın hürriyetinin şartlarından birinin de ekonomik imkânların bulunması olduğu, süreli yayınlarda haberin verilmesi için ekonomik imkânların büyük ölçüde resmî ilân ve reklâmların yayımlanmasıyla sağlandığına dikkat çekildi. BİK’in resmî ilân ve reklâmların kesilmesi şeklindeki müdahale yetkisinin bir yaptırım aracı değil, basının etik yönden niteliklerini arttırmaya yönelik bir düzenleme olduğuna vurgu yapılan kararda, “Dolayısıyla BİK’in anılan müdahale biçimini başvurulabilecek son çare olarak görmesi basın özgürlüğü açısından hayatî önem taşımaktadır” denildi.

Otomatik cezalandırma gerekçesi yapıldı

Kararda, mahkemenin Korkusuz Gazetesi’nin muhtevasına müdahale edemeyeceği bir metni, delil sunma hakkı dahi tanımadan yayınlamasına karar verdiği belirtildi. AYM kararının son bölümünde şöyle denildi: “BİK’in kesin hüküm teşkil etmeyen kararı dayanak alarak otomatik cezalandırma gerekçesi yaptığı, itirazı inceleyen mahkemenin de değerlendirmede bulunmaksızın itirazın reddine karar verdiği görülmektedir. Başvurucu, bu karar sebebiyle resmî ilân hakkı elde etmesi hâlinde bir günlük kesme cezası ile cezalandırılacağını ifade etmiştir. Bu şekilde yaptırıma maruz kalma endişesinin kişiler üzerinde kesintiye uğratıcı bir etkisi vardır ve basın faaliyetlerini yapmaktan imtina etme riski bulunmaktadır. Bu yaptırımın başvurucunun üzerinde caydırıcı etki yaratabileceği değerlendirilmiştir. Başvurucunun yayımlanan haber nedeniyle ilân ve reklâmların kesilmesi kararıyla cezalandırılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı yeterli bir gerekçeyle ortaya konulamamıştır.”

Etiketler: Anayasa Mahkemesi, resmi ilan, hak ihlali
Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

    'Ülke böyle yönetilmez'

    Salgın yönetilemiyor

    ABD'den Afgan liderlere barış mektubu

    3 bin çocuk, anneleriyle hapiste

    Güneydoğu’da risk haritası nasıl “mavi” oldu?

    'İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun'

    Türkiye’de en âcil sorun geçim sıkıntısı

    İtalya'da sırası gelmeden aşı yaptıran belediye başkanı istifa etti

    İsviçre'de peçe yasağı referandumla kabul edildi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha vefat etti

    Ne oldu da dolar 7.5’in üzerine çıktı?

    Hoşgörü ve birlikte yaşama günü

    Hava kirliliği ruh sağlığını bozuyor

    Bakan Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

    Çin, Uygur zulmünü inkar ediyor

    'Filistinli kadınların yüzde 40'ı işsiz'

    İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

    Filistin ile Çin arasında aşı anlaşması

    İran'dan İsrail'in tehdidine cevap

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    En büyük meslek annelik değil midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Niğbolu kahramanı kahrından öldü
    Genel

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir
    Yeni Asya'dan Size

    5 yılda 30 milyon ziyaretçi
    Süleyman KÖSMENE

    Şefkat kahramanları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bediüzzaman’ın örnek duruşu
    M. Ali KAYA

    Din ve hürriyet
    İlimdar Kaya

    Başit’ten yükselen ses
    M. Said ZEKİ

    Yavaşla ve hayatı fark et!
    Risale-i Nur'dan

    Kemâlâtın üstadı: Hazret-i Muhammed (asm)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.