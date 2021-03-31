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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Bilim Kurulu toplantısının ardından Koca'dan yazılı açıklama

31 Mart 2021, Çarşamba 22:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Kurulun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve toplum bağışıklığı konusu ile birlikte bazı illerde artan risk düzeyinin ele alındığını aktaran Koca, "Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur; toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır." uyarısında bulundu.

Koca, bugünlerde öne çıkan bir sorun bulunduğunu, bunun salgına karşı başarı için ihtiyaç duyulan sabrın, aşı sayesinde toplum bağışıklığı sağlanana kadar gösterilip gösterilmeyeceği olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bilimin attığı adımlarla aşı tedarikindeki önemli gelişmelerin hepimize tedbirli bir bekleyiş sorumluluğu yüklediğini düşünmeliyiz.

Kısıtlamaların azaltıldığı bir ayı geride bıraktık. Maalesef bu bir ayda İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Bize ve bilim insanlarımıza şimdi eskisinden daha fazla görev düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de her birey direncini artırmalıdır. Kısa bir süre içinde aşı ile yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız. Bu hedef topluma bir güç kaynağıdır."

"İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir"

Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de tespit edilen varyantların dikkat çekici olduğuna işaret eden Koca, şöyle devam etti:

"İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır."

"Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var "

Aşı tedarik sürecini toplumun yakından izlediğini belirten Koca, "Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Koca, 2 milyon 800 bin doz Biontech aşısının ellerinde olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz."

Türkiye'nin yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacağının altını çizen Koca, Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşının yanı sıra başka inaktif aşıların çalışmalarının da gönüllüler üzerinde sürdüğünü aktardı.

Koca, "İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarının başlamak üzere olduğunu belirterek, özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneylerinin olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.

Koca, şunları kaydetti:

"İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir kovid aşısı olacaktır. Hedefimiz, aşıyla toplum bağışıklığıdır.

Yükün bu aşamadaki büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, milletimizin salgınla mücadelede dayanıklılığını, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır."

AA

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