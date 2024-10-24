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24 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Binlerce çocuk cezaevinde

24 Ekim 2024, Perşembe 19:19
Anneleriyle beraber cezaevinde kalan 0-6 yaş grubundaki çocuk sayısı belli oldu. 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle cezaevinde 362 bin 422 tutuklu bulunuyor.

Cezaevlerindeki doluluk oranları kapasitenin oldukça üstüne çıkarken bunun yanında 1048’i hükümlü 2 bin 484’ü tutuklu olmak üzere toplam 3 bin 532 suça sürüklenen çocuk cezaevinde bulunuyor.

CHP Aydın Milletvekilli Süleyman Bülbül ise 14 Ağustos tarihinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, cezaevlerinde annesi ile birlikte kaç çocuğun kaldığını sordu.

Bakanlık 2 Eylül tarihinde verdiği cevapta, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan 0-6 yaş grubu çocuk sayısının 759 olduğunu açıkladı. Mart 2021 tarihinde Bakanlık, “0-6 yaş grubunda toplam 345 çocuk bulunmaktadır” diye açıklama yapmıştı. 3 yıl önce 345 çocuk cezaevindeyken bugün yaklaşık 2 buçuk katı olan 759 çocuğun cezaevinde olduğu tespit edildi.

Bülbül, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Çocuk hatta bebek diyebileceğimiz bu yaş grubunun yaşadığı travma düşünülüyor mu? Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının bütüncül olarak korunmasını sağlayacak adımlar atılmalıdır” diye konuştu.

Haber Merkezi

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