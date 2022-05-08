Bir haftada 3 bin düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’un 7 ilçesinde, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulamada 232 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 35’i Suriye, 122’si Afganistan, 9’u Pakistan, 14’ü Özbekistan ve 52’si diğer ülkelerden olmak üzere 232 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. 1-7 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 3 bin 210’a yükseldi. Haber Merkezi

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