Bir yılda 36 bin soruşturma

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte AKP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığını birlikte yürüten Recep Tayyip Erdoğan’a “hakaret” suçlamasıyla yargılananların sayısı her geçen yıl artıyor.

Sosyal medyada paylaşım yapanlardan ana muhalefet partisi liderine, çocuklardan yabancı uyruklulara kadar binlerce kişi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla kovuşturmaya uğradı, yargılandı, ceza aldı. Birgün’de yer alan habere göre son bir yılda 36 bin 66 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2018 yılında 5 bin 233 kişi bu suçlama ile yargılanırken 2019 yılında sayı iki katından fazla artışla 12 bin 298’e çıktı, 3 bin 831 kişi de cezalandırıldı.

YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİ YARGILANDI

Verilere göre Erdoğan döneminde kendisinden önceki “resmen” hiçbir siyasî parti ile bağı olmayan cumhurbaşkanlarına göre “hakaret” suçlamasıyla yargılanan ve ceza alanların sayısı binlerle ifade edilecek oranda artış gösterdi. Erdoğan’ın 2014 yılında başlayan ilk Cumhurbaşkanlığı döneminde TCK’nın 299’uncu maddesi gereğince yargılananların sayısında önceki yıllara oranla büyük bir patlama yaşandı. 2018 yılının sonunda “sanık” sayısı 17 bin 406’ya fırladı. 2018 yılında 5 bin 233 kişi yargılanırken 2019 yılında bu sayı iki katından daha fazla artışla 12 bin 298 oldu. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılananların sayısı 29 bin 704’e çıktı.

EVREN’İ, BİLE KATLADI

2019 yılında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ verileri şöyle: - 36 bin 66 kişi soruşturuldu. 12 bin 298 kişi yargılandı. 3 bin 831 kişi ceza aldı.

SELEFLERİNE GÖRE DURUM

Kenan Evren döneminde 340. Turgut Özal döneminde 207. Süleyman Demirel döneminde 158. Ahmet Necdet Sezer döneminde 163. Abdullah Gül döneminde 848.