Birleşmiş Milletler: İsrail’e soruşturma başlatılsın

BM uzmanları UCM’ye ‘Gazze’de sivillere yönelik saldırılara ilişkin soruşturma başlatın’ çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese bütün tarafların saygı göstermesi ve sivillere yönelik saldırılar ile diğer ağır insan hakları ihlâllerine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve BM insan hakları uzmanı Balakrishnan Rajagopal’ın da aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı ortak yazılı açıklama yaptı. Uzmanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşayan Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliye girişimin “savaşı tam anlamıyla başlatan bir kıvılcım” olduğunu vurguladı.

74 bin Filistinli yerinden edildi

Gazze Şeridi’ndeki 450’den fazla binanın füzelerle tamamen tahrip edildiği veya hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bunların arasında 6 hastane, 9 sağlık merkezi ve 250 bin Filistinliye te- miz içme suyu sağlayan bir tesisle, Associated Press (AP) haber ajansı ve El-Cezire televizyonu ofislerinin de bulunduğu Cela binasının da olduğunu hatırlattı. Açıklamada, taraflar arasındaki güç farkının çok bariz olduğu ve İsrail’in saldırıları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinlinin yerinden edilerek evsiz kaldığının altı çizildi. Gazze ve İsrail’de sivillerin, medya kuruluşlarının ve mülteci kamplarının, ayrım gözetmeksizin veya kasıtlı olarak bombardımana tutulmasının uluslar arası hukuka göre savaş suçları teşkil edebileceği belirtilen açıklamada, “Bu tür saldırılara karışan bütün taraflar, bireysel ve devlet sorumluluğunu gereğince üstlenmelidir.” ifadesi kullanıldı. UCM’yi, başta sivillerin hedef alınması da dahil ağır insan hakları ihlallerini ve savaş suçları olmak üzere Roma Statüsü’nü ihlâl eden eylemleri soruşturmaya davet eden BM uzmanları, ayrıca “çatışmalar” sırasında meydana gelen “apartheid suçu” ve insanlığa karşı suç teşkil edebilecek eylemlerin ve politikaların da soruşturulması gerektiğini vurguladı.