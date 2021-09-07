Biz kime sesimizi duyuracağız?

Tekirdağ Çorlu’daki Bel Karper Gıda Fabrikası işçileri, üyesi oldukları Tekgıda İş Sendikası’nın yetki almasına rağmen fabrikanın toplu iş sözleşmesi için masaya oturmaması ve sendika temsilcisini işten çıkartması üzerine greve gitti.

Grevde 113 günü geride bırakan işçiler, fabrikanın grev kırıcılığı yaptığını öne sürdü. İşçiler, fabrikaya yeni işçi getirilmesinin hukuksuz olduğuna vurgu yaptı. Tekgıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, “Bel Karper işvereni, dünyanın 25 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Buralarda 17 bin çalışanı var. Türkiye haricinde sendikalı olmayan yer yok, ama Türkiye’de yasaların esnekliği ve Çalışma Bakanlığı’nın kendi yasalarına sahip çıkmaması nedeniyle yabancı sermaye, burada Türk işçilerinin hak ve hukukuna saygı duymadığı gibi hukuku da çiğnemekten geri kalmıyor” dedi. 14 yıldır Bel Karper’de makine operatörlüğü yapan Engin Arslan, ‘iş yerine giriş çıkışı engelledikleri’ gerekçesiyle kendilerine 12 bin 804 lira ceza kesildiğini anımsattı. Tekirdağ - Anka

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