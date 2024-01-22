6 Şubat depremlerinde yakınları vefat eden aileler, bir yıldır kayıp olan yakınlarının bulunması için mücadele ediyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınları vefat eden aileler, bir yıldır endişeli bekleyiş içinde. Aileler, yakınlarının bulunması için bir şey yapılmadığını belirterek “Bizi bir kemiğe muhtaç ettiniz” dedi. 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Her ne kadar yetkililer tarafından ‘kayıp çocuk yok’ açıklaması yapılsa da birçok depremzede aile hastanede, mezarlıkta, sokaklarda çocuklarını arıyor. Rönesans Rezidans’ta aralarında çocukların da olduğu 54 kişi, İlke Sitesi’nde yine aralarında çocukların da olduğu 27 kişi kayıp. Bunlar sadece kayıplardan birkaç örnek. “Cennetten bir köşe” sloganıyla daireleri satılan Hatay’ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans, binlerce kişiye mezar oldu. Rezidansta hala 54 kişi kayıp.

Aksaray’da oturan Suna Öztürk, “Kepçeciler bize ‘Abla yukarıdan emir geldi, burası çok gündem olduğu için hemen enkaz kalksın istiyorlar’ dedi. Yani arama-kurtarma yarım kaldı, enkaz kaldırma çalışmasına başladılar. Biz nüfustan düşsün istemiyoruz. Aramaya devam etsinler istiyoruz. Rönesans Rezidans’ın enkaz molozları bir yere götürüldü. Kepçelerle girdiler, arama yapmadılar bir yerden sonra. ‘Kayıp çocuk yok’ diyorlar, o zaman benim iki torunum nerede? Bizim yavrularımızın kemikleri molozların içinde. 6 Şubat’ta Rönesans önünde kefen giyeceğim, bizi bir kemiğe muhtaç ettiler, ben artık ne diyeyim.”

“Cennetten bir köşe” sloganıyla daireler satıldı, yüzlerce kişiye mezar oldu



“Cennetten bir köşe” sloganıyla daireleri satılan Hatay’ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depreminde yüzlerce kişiye mezar oldu. Rezidansta hala 54 kişi kayıp ve bulunamıyor. Fotoğraf: TRT Haber

Haber Merkezi

