"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

BMGK'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den ilk tepki

26 Temmuz 2019, Cuma 19:21
Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonunun (BMBG) görev yönergesinin 6 aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin kararı alırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) rızasının alınmamasının önemli bir eksiklik olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta konuşlu BMBG'nin görev yönergesinin 6 aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin söz konusu kararın dün kabul edildiği hatırlatılarak, "KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklama Türkiye tarafından tamamıyla desteklenmektedir. BMBG'nin görev yönergesinin süresi uzatılırken, BM'nin yerleşik uygulamalarına aykırı bir biçimde, KKTC'nin rızasının alınmaması en önemli eksikliktir." ifadelerine yer verildi.

Kararda, Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili yazımların farklı çözüm seçeneklerini tartışmayı kısıtlayıcı biçimde kaleme alınmış olmasının, Genel Sekreter'in önceki yıllarda yeni fikirlere duyulan ihtiyaç vurgusu ile bir tezat teşkil ettiğine işaret eden açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce birçok vesileyle ifade edildiği üzere, Kıbrıs meselesinin gerçek sebebi, Kıbrıs Rum tarafının, gücü ve zenginliği Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleriyle paylaşma yönündeki isteksizliğidir. Bu durum değişmedikçe ve siyasi eşitliğe dayanan ortak bir zemin ve çözüm vizyonu bulunmadan, iki taraf arasında sonuç verici ve gerçek bir müzakere süreci başlatılması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır."

Açıklamada ayrıca, Ada'nın ortak sahibi ve siyasi eşiti olarak, Kıbrıs Türklerinin hiçbir zaman azınlık statüsünü kabul etmeyecekleri de belirtildi.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması çağrısında bulunulan kararda, KKTC'nin 13 Temmuz tarihli iş birliği önerisine atıfta bulunulmamasının da talihsizlik ve adaletsizlik olduğuna yer verilen açıklamada, "KKTC makamları Kıbrıs Rum tarafına 2011, 2012 yıllarında ve son olarak 13 Temmuz 2019 tarihinde yapıcı önerilerde bulunmuşlardır. Kıbrıs Türk tarafının, tamamı Türkiye tarafından da desteklenen bu önerileri, Türk tarafının kararlı bir biçimde çaba gösterdiğini ortaya koyarken, bu çabalar Kıbrıs Rum tarafından karşılık görmemektedir." yorumunda bulunuldu.

"Türkiye Kıbrıs Türk halkına desteğini sürdürecektir"

Kıbrıs Rum Yönetiminin, Kıbrıs Türk halkına uyguladığı haksız izolasyonun artık görmezden gelinemeyeceği, kararda bu duruma da yer verilmemesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen uygulanmakta olan bu izolasyon, iki halk ve iki taraf arasındaki derin güven bunalımını körüklemekte, ayrıca Ada'da önemli alanlarda iş birliğini engellemektedir. Bu anlayışla, garantör ülkelerden biri olarak Türkiye, Kıbrıs Türk halkını her alanda desteklemeyi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumayı sürdürecektir."

AA

Etiketler: kıbrıs, bm, dışişleri bakanlığı
Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit asker memleketine uğurlandı

    BMGK'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den ilk tepki

    AYM'den akademisyenler hakkında karar

    Bangladeş'te ölü sayısı 104'e yükseldi

    Kaçırılan Türk vatandaşlarından 4'ü kurtarıldı

    Suriye'den ABD ve Türkiye'nin güvenli bölge adımlarına tepki

    Erbil saldırısının sorumlusu etkisiz hale getirildi

    Erdoğan: ABD F-35'leri teslim etmezse başka yerlere döneriz

    Feyzioğlu: Hukuk fakültelerinin kalitesini artırma zorunluluğumuz var

    İdlib'de hava saldırıları nedeniyle cuma namazları iptal edildi

    Hakkari'de bir asker şehit oldu

    'Türkiye sosyal medyayı dinleme ve izleme amaçlı kullanıyor'

    Temel ihtiyaçlar bir yılda 1176 lira arttı

    Esad rejimi İdlib'de bir haftada 81 sivili katletti

    Ankara merkezli 7 ilde silah tüccarlarına operasyon

    Rusya: Türkiye ile Doğu Akdeniz'de iş birliği yapabiliriz

    AYM, CHP'nin KHK itirazlarını karara bağladı

    Şahin: Yüksek İstişare Kurulu üyeleri 15 bin lira maaş alıyor

    İstanbul'da sahte kimlik operasyonu: 161 kişi gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aşırı terleme hangi hastalıkların belirtisidir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçimli otokrasi”
    Genel

    Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’ın İngilizlerle mücadelesi ve ‘Kürt Teali’ çarpıtması
    Genel

    Şekersiz şeker hastalığına dikkat
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsraf ve savurganlık âfeti
    Risale-i Nur'dan

    Sünnete sarılan manen yükselir
    Genel

    AYM, CHP'nin KHK itirazlarını karara bağladı
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet ehlinin efendileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.