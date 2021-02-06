Boğaziçi Üniversitesi'ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 11 üniversiteye rektör atandı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun getirilmesine karşı protesto eylemlerinin sürdüğü döneme denk gelen atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Diğer Cumhurbaşkanı kararlarıyla da 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulurken, 12 üniversitedeki 35 fakülte, enstitü ve yüksekokul ise kapatıldı. Bu kapsamda, son bir aydır eylemlerin yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi'ne iletişim ve hukuk fakülteleri açılacak. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.