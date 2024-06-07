Böyle giderse hekim bulamayacağız

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçlarına göre pediatri ve cerrahi gibi uzmanlık alanlarını yeni mezun hekimler tercih etmedi, kontenjanların çoğu boş kaldı.

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Togay Yılmaz, TUS’un yerleştirme sonuçlarına göre bazı branşların seçilmeme nedenlerini, atılması gereken adımları ve çözüm önerilerini ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Yerleşme sonucu pediatri başta olmak üzere bazı dallarda birçok hastanenin kontenjanlarının boş kaldığını belirten Yılmaz şunları söyledi:

“Tıpta Uzmanlık Sınavının yerleştirme sonuçlarına göre yeni mezun olan hekimler riskli olduğu düşünülen bazı branşları yine seçmediler. Özellikle pediatride birçok hastanenin kontenjanları boş kaldı. Pediatriye ek olarak genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, nöroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi gibi önemli alanlarda artık son sıralarda tercih ediliyor. Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu durum ülkemizin sağlık ortamı için çok önemli bir tehlikedir. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda ne hastalarımızı ameliyat edebilecek bir cerrah, ne de çocuklarımızı muayene edecek yetkin bir çocuk hekimi bulacağız. Bu sorunların nedenleri arasında hekimlerin insancıl olmayan iş yükü, sık ve yorucu nöbetler, hekimleri de hastaları da zor durumda bırakan beş, on dakikalık MHRS randevuları, performans sistemi, sağlıkta şiddet, mobbing, ağır malpraktis cezaları, hekimlerin ekonomik koşullarının ve özlük haklarının yetersizliği öne çıkıyor. Benzer nedenlerle yurt dışına göç eden hekimler elimizdeki verilere göre her yıl artık binli sayılarla ifade ediliyorlar”

Ankara - anka

