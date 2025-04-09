Karar yazarı Fehmi Koru, cezaevlerindeki tutuklu sayısına dikkat çektiği yazısında “AK Partinin iktidara geldiği 2003 yılı başında cezaevlerinde 59 bin 429 tutuklu ve hükümlü vardı. Nüfustaki artış da göz önünde tutularak hesaplandığında, 23 yıllık AK Parti iktidarında, cezaevleri nüfusunun yüzde 570 arttığı görülüyor,” dedi.

Koru, “Vaktiyle, kendileri, yakınları veya sevdikleri cezaevlerine düşmüş bir kadro ülkeyi yönetiyor, ama devirlerinde cezaevleri tıklım tıklım. Böyle mi olmalıydı?” diye sordu. Koru, vaktiyle suç olmayan eylemlerin şimdilerde suç sayıldığına da dikkat çekti. Haber Merkezi

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