'Bu dediğimiz yapıldığında harekatımız kendiliğinden sona ermiş olur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp güvenli bölgeden çıksınlar. Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKPGenel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının ilk grup toplantısının hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, yurt dışı programları dolasıyla grup toplantılarını gerçekleştiremediğini belirtti.

"Sayın Macron'a 'aynaya bak aynaya' dedim"

Erdoğan, Türkiye'ye karşı bu ithamı yöneltenlerin geçmişlerinin sivil katliamlarıyla dolu olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen Sayın Macron'a söyledim. Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz ya? dedim. Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz? dedim. Sen bana nasıl bunları söylersin dedim. Aynaya bak aynaya dedim. Bunlar için Afrika'nın kitabını şöyle bir açtığımız zaman, Afrika'nın kitaplarında neler var neler. Maalesef bu tür kara kaplı defter ve kitaplarla bunların mazisi dolu."

Türkiye'yi sivil katliamı yapmakla suçlayanlara tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen yanı başımızda Suriye'nin Halep'inden İdlib'ine, Haseke'sinden Rakka'sına, Deyrizor'undan Dera'sına kadar Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Bitmedi. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Arakan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Kafkaslarda Yukarı Karabağ'a, Balkanlarda Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen burnunuzun dibinde neredeyse her gün Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, bölücü terör örgütünün kadın, yaşlı, çocuk demeden ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Velhasıl sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın. Türkiye bu konuda asla itham edilebilecek bir ülke değildir. Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlamış, vicdanı kararmış demektir."

Arabulucu falan aramıyoruz'

"Bugün dünyada böylesine kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu yürütüp de Türkiye kadar temiz iş çıkartan başka bir ülke yoktur." ifadesini kullanan Erdoğan, "Kiliseden sniperlarla ateş ediyorlar. Niye, kiliseyi vuralım diye. Ama biz vurmadık. Çünkü orası bir ibadethaneydi. Biz bu kadar hassasız. Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Biz, ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ'lıları bir şekilde tepeleriz. Gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün." ifadesini kullandı.

"(Barış Pınarı Harekatı) Adım adım ilerleyerek şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizledik." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur. Bunun için de arabulucu falan aramıyoruz.

Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve neticesi olmayacağını bilecek kadar tecrübe ve dirayet sahibi bir ülkedir.

Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar, onlarla istedikleri pazarlığı yapabilirler ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz.

Suriye'de tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini biz kendilerine bırakacağız. Biz sadece inşa ederiz, ihya ederiz ama asla zulmetmeyiz.

Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silah ve malzemelerini bırakıp, tuzaklarını imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden çıksınlar."

'Azdan az gider, çoktan çok gider'

Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere 'azdan az gider, çoktan çok gider' diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye'nin bu gayet açık, gayet samimi ve gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Aksi takdirde beyhude zaman ve enerji harcamış oluruz." diye konuştu.

Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması teklifine ilişkin Erdoğan, "Bu dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak." dedi.

'Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Rusya ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Amerika seyahatinizi merak ediyoruz. 13 Kasım'da yapılması planlanıyordu. Son yaşananlardan sonra bir değişiklik var mı?" sorusuna karşılık da şunları söyledi:

"Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu değerlendirmeler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında tabii ki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz."

Erdoğan, ABD'den gelen heyetle bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dışındakilerle görüşmesinin söz konusu olmadığı cevabını verdi.

UEFA'nın "asker selamı" soruşturması

UEFA'nın, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna disiplin soruşturması başlattığı hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile böyle bir şeyi oldu. Griezmann'a bir şey mi yaptılar, herhangi bir şey verdiler mi? Burada ise şu anda milli takımın bir milli bakışı var, bu milli bakışını da oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında, bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz."

"Derdimiz bu toprakları sahiplerine teslim etmektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'te SDG ile rejimin anlaştığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Zira burayla ilgili bizim Rusya ile daha önce bir anlaşmamız var. Zaten Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde o haritaları, bunların Türkçesi, Rusçası hepsi var, kendilerinin önüne sereceğiz. Kaldı ki bizim zaten özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur: ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır. Bize bu sözü önce Sayın Trump verdi. '90 günde biz burayı terör örgütünden boşaltacağız.' dediler bize. 1,5 sene oldu, boşalttılar mı? Hayır. Bizim derdimiz bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin.' diye bir derdimiz yok. SDG dediğimiz, terör örgütünün farklı bir ismidir. YPG/PYD'yi bir şemsiye altına almışlar, o şemsiye de SDG."

Erdoğan, ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianamenin sorulmasına karşılık da "O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden güney New York savcılığı açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız." cevabını verdi.