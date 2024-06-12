Bu enflasyonla asgari ücretli nasıl yaşayacak?

Asgari ücrete ara zam meselesi toplumsal bir sorun olmaya doğru ilerliyor. Yaşanan enflasyon karşısında asgari ücretlinin almış olduğu yıllık zam erirken daha Haziran ayında asgari ücret açlık sınırının altına indi.

Büyük bir geçim sıkıntısı yaşanmaya başlanırken yılın geri kalanının zamsız geçilmesi halinde asgari ücretliler için son 50 yılın en zor dönemi yaşanacak. Ekonomim’de yer alan habere göre, asgari ücret ile alakalı olarak Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp çok önemli değerlendirmelerde bulunarak, “Her ne kadar mevcut manşet enflasyon oranı 75,5 olsa da, ki 75,5 de çok yüksek bir rakam, vatandaşın hissetmiş olduğu enflasyonun üç haneli olduğunu görüyoruz. Bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında asgari ücrete bir düzenleme yapılmamasını doğru bulmuyorum” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 256

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.