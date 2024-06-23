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23 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Bu enkaz kimin eseri?

23 Haziran 2024, Pazar 01:44
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ YENİ VERGİ PAKETİNE TEPKİLER DEVAM EDİYOR.

Paradan para kazananlar vergi vermezken VERGİ PAKETİ VATANDAŞI EZECEK

 

Fakirden vergi almayı bırak

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: “Mehmet Şimşek’e birkaç mesaj iletmek istiyor; şunları yapması iyi olur diye düşünüyorum: 1) Büyük enkaz devraldıysa, o enkazı kimden devraldığını söylemeli. 2) Fakirden vergi almayı bırakmalı. 3) Kamu bankalarının görev zararlarının peşine düşmeli.”

İki kriteri de karşılamıyor

Prof. Dr. Hakan Kara: “Amaç vergide adalet ve verginin tabana yayılması ise iki kriteri de karşılamıyor.” Nedim Türkmen: “Kayıt dışı paradan vergi almaya kalkarsanız siyaseten zenginleşenler ve siyasetin finansmanı gibi konular gündeme gelir. İktidar bunu istemez.”

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Bu enkaz kimin eseri?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN VE BAYRAM TATİLİNİN ARDINDAN KANUN TEKLİFİ OLARAK MECLİS’E SUNULMASI BEKLENEN “VERGİ PAKETİ”NE TEPKİLER BÜYÜYOR.

Ekonomistler ve siyasetçiler, vatandaşın cebine göz dikildiğini belirterek, tepkilerini ironilerle ifade etti.      

Hakan Kara: Yurt dışına çıkış harcının 1500TL yapılması önerilmiş. Zar zor biriktirdiği 500 dolar ile Arnavutluk’a tatile giden için yüzde 10 ek maliyet, Las Vegas’ta 100 bin doları bir çırpıda yiyen için çerez parası. Amaç vergide adalet ve verginin tabana yayılması ise iki kriteri de karşılamıyor.

TÜRKİYE BU SEVİYEYE İNMEMELİ

Özgür Demirtaş: Sevgili garson arkadaşlarım, bahşişlerden vergi alınması fikri tamamen yanlıştır. Türkiye bu seviyeye inmemeli. Allah aşkına olur mu? Türkiye’nin alt gelir grubundan değil, hükümetten, siyasetçilerden, itibardan tasarruf etmesi lazım. Ekonomi Bakanlığına rica ediyorum garsonların bahşişlerinden vergi alınması fikrinden vazgeçsinler.

Son yüzyılın en büyük buluşu

Prof. Veysel Ulusoy: Kaldırımda yürüyenden “kaldırım vergisi” alınsın. İngilizler bilir onu. Turşusunu bahçesinde yetiştirdiği sebze ile yapan hane halkına vergi salınsın. Vergi geliri konusunda çalışan arkadaşlara her türlü işlemi düşünerek kalem kalem bildirin talimatı verilmiş gibi. Bir önerim onlara: Kendi hayvanını yetiştiren kasaba vergi salınsın. 

OKUL HARÇLIKLARINI DA İHMAL ETME

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: Mehmet Şimşek, başımıza Deli Dumrul kesildi. Deli Dumrul, köprüden geçenden 10 akçe, geçmeyenden 5 akçe alırmış. Mehmet efendi de yurtdışına çıkandan 3000 TL, geri dönenden 1500 TL alacak. Mehmet Şimşek ‘i kutluyorum: Bahşişlerden vergi almak, son yüzyılın en büyük buluşu. Çocuklara verdiğimiz okul harçlıklarını da ihmal etme Bakan efendi. 

Ozan Bingöl: Yıllar evvel, vergi piramitleşmesini anlatırken söylerdim. Sonrasında çok defa da yazdım; “Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, verginin vergisinin vergisini Türkler bulmuştur” diye. Ama olayın buralara geleceğini ben de hayal edememiştim...

Ankara - Anka

 

 

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