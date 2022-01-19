AİHM KARARLARINI UYGULAMAMA İNADI TÜRKİYE’NİN AVRUPA KONSEYİ’NDEN ÇIKARILIP AB’DEN KOPMASINI NETİCE VERECEK.

KAVALA’NIN TAHLİYESİNE YİNE RED

Çarşı ve Gezi dosyalarının birleştirildiği davanın tek tutuklusu Osman Kavala'nın tahliye talebi yine reddedildi. Avrupa Konseyi'nin 2 Şubat'ta Türkiye hakkında ihlal süreci başlatmak için başvuruda bulunması bekleniyor.

AB İLE İLİŞKİLER SONA ERER

Eski AİHM üyesi Rıza Türmen: “Bu durum Türkiye ile Avrupa Konseyi üye devletlerini karşı karşıya getirecek. Sonunda Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilirse AB ile olan bütün ilişkileri de sona erecek.”

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Bu gidiş bizi AB’den tamamen koparır

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, “Eğer en sonunda Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilirse Avrupa Birliği ile olan bütün ilişkileri de sona erecektir” dedi.

Yeniden görülen Gezi Parkı davasında mahkeme heyetinin Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı vermesi ardından gözler, 19 Ocak’ta verdiği süre dolan Avrupa Konseyi’nin kararına çevrildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala için yeni bir hamlede bulunarak Türkiye’ye karşı ‘ihlâl’ sürecini başlatma kararı vermiş, ardından da süreyi 19 Ocak’a kadar uzatma kararı almıştı.

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, ihlal prosedürlerinin resmen başlaması sonrası Türkiye’yi neler beklediğini Halk TV’den Berrak Güngör’e anlattı. Türmen, “Türkiye’ye yönelik siyasi baskı” görülebileceğini kaydetti:

SÜRECİ ADIM ADIM ANLATTI

“19’una kadar Türkiye Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Osman Kavala’nın serbest kalıp kalmamasıyla ilgili görüş bildirecek ki mahkeme kararına göre ‘tutukluluğa devam’ denildi. Bu sebeple Türkiye karşı tarafa tutukluluğunun devam ettiğine dair bir bildiride bulunacak. Bakanlar Komitesi de 2 şubat tarihinde toplanacak. 2 şubattaki toplantıda da 3’te 2 çoğunluk sağlanırsa -önceki kararda bu çoğunluk sağlanmıştı- 3’te 2 çoğunlukla ihlal prosedürünün başlamasına karar verilecek.”

PROSEDÜRÜN İŞLEMESİ İÇİN 6 AYLIK SÜRE

İhlal prosedürünün resmen işlemesi için en az 6 aylık bir sürenin geçeceğini belirten Türmen, “En az aylık bir süre geçecek ki ihlâl prosedürü başlasın yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tekrar Osman Kavala dâvâsını ele alsın. Bu ele alış, Osman Kavala dâvâsını yeniden ele almak anlamına gelmiyor. Bu, şu demek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM’e ihlal prosedürü gereğince bir şey soracak ve diyecek ki ‘Türkiye kararı uyguladı mı, uygulamadı mı?’ AİHM’in vereceği karar da buna bağlı olarak büyük ihtimalle, ‘Türkiye kararı uygulamadı’ olacak. Uygulamadığı için de yeni bir ihlal sözkonusu olacak ve bu yeni ihlâlin ardından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, kararın uygulanması için Türkiye’yi sıkıştırmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ SONA ERECEK’

Türmen prosedürlerin uygulanmasında en son gelinecek noktanın ‘ihraç’ olduğuna ancak o noktaya gelene kadar neler yaşanacağını kesin olarak kestirmenin şu an için mümkün olmadığını ifade ederek, “Otobüsün en son durağını biliyoruz, ama bu durağa gelene kadar başka hangi duraklar var henüz onu bilmiyoruz. Türkiye üzerine siyasî baskı meselesine gelirsek, bu durum Türkiye ile Avrupa Konseyi üye devletlerini karşı karşıya getirecek yani devletler baskı yapacak çünkü Bakanlar Komitesi devletlerin temsilcilerinden oluşuyor. Bu da tabii bütün ilişkileri etkileyecek. Eğer en sonunda Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilirse Avrupa Birliği ile olan bütün ilişkileri de sona erecektir. Yani Türkiye’nin batı ile olan ilişkileri büyük bir yara alacaktır” dedi.