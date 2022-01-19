"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bu gidiş bizi AB'den tamamen koparır

19 Ocak 2022, Çarşamba 03:07
AİHM KARARLARINI UYGULAMAMA İNADI TÜRKİYE’NİN AVRUPA KONSEYİ’NDEN ÇIKARILIP AB’DEN KOPMASINI NETİCE VERECEK.

KAVALA’NIN TAHLİYESİNE YİNE RED

Çarşı ve Gezi dosyalarının birleştirildiği davanın tek tutuklusu Osman Kavala'nın tahliye talebi yine reddedildi. Avrupa Konseyi'nin 2 Şubat'ta Türkiye hakkında ihlal süreci başlatmak için başvuruda bulunması bekleniyor.

AB İLE İLİŞKİLER SONA ERER

Eski AİHM üyesi Rıza Türmen: “Bu durum Türkiye ile Avrupa Konseyi üye devletlerini karşı karşıya getirecek. Sonunda Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilirse AB ile olan bütün ilişkileri de sona erecek.”

***

Bu gidiş bizi AB’den tamamen koparır

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, “Eğer en sonunda Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilirse Avrupa Birliği ile olan bütün ilişkileri de sona erecektir” dedi.

Yeniden görülen Gezi Parkı davasında mahkeme heyetinin Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı vermesi ardından gözler, 19 Ocak’ta verdiği süre dolan Avrupa Konseyi’nin kararına çevrildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala için yeni bir hamlede bulunarak Türkiye’ye karşı ‘ihlâl’ sürecini başlatma kararı vermiş, ardından da süreyi 19 Ocak’a kadar uzatma kararı almıştı.

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, ihlal prosedürlerinin resmen başlaması sonrası Türkiye’yi neler beklediğini Halk TV’den Berrak Güngör’e anlattı. Türmen, “Türkiye’ye yönelik siyasi baskı” görülebileceğini kaydetti:

SÜRECİ ADIM ADIM ANLATTI

“19’una kadar Türkiye Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Osman Kavala’nın serbest kalıp kalmamasıyla ilgili görüş bildirecek ki mahkeme kararına göre ‘tutukluluğa devam’ denildi. Bu sebeple Türkiye karşı tarafa tutukluluğunun devam ettiğine dair bir bildiride bulunacak. Bakanlar Komitesi de 2 şubat tarihinde toplanacak. 2 şubattaki toplantıda da 3’te 2 çoğunluk sağlanırsa -önceki kararda bu çoğunluk sağlanmıştı- 3’te 2 çoğunlukla ihlal prosedürünün başlamasına karar verilecek.”

PROSEDÜRÜN İŞLEMESİ İÇİN 6 AYLIK SÜRE

İhlal prosedürünün resmen işlemesi için en az 6 aylık bir sürenin geçeceğini belirten Türmen, “En az aylık bir süre geçecek ki ihlâl prosedürü başlasın yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tekrar Osman Kavala dâvâsını ele alsın. Bu ele alış, Osman Kavala dâvâsını yeniden ele almak anlamına gelmiyor. Bu, şu demek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM’e ihlal prosedürü gereğince bir şey soracak ve diyecek ki ‘Türkiye kararı uyguladı mı, uygulamadı mı?’ AİHM’in vereceği karar da buna bağlı olarak büyük ihtimalle, ‘Türkiye kararı uygulamadı’ olacak. Uygulamadığı için de yeni bir ihlal sözkonusu olacak ve bu yeni ihlâlin ardından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, kararın uygulanması için Türkiye’yi sıkıştırmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

 

‘TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ SONA ERECEK’

Türmen prosedürlerin uygulanmasında en son gelinecek noktanın ‘ihraç’ olduğuna ancak o noktaya gelene kadar neler yaşanacağını kesin olarak kestirmenin şu an için mümkün olmadığını ifade ederek, “Otobüsün en son durağını biliyoruz, ama bu durağa gelene kadar başka hangi duraklar var henüz onu bilmiyoruz. Türkiye üzerine siyasî baskı meselesine gelirsek, bu durum Türkiye ile Avrupa Konseyi üye devletlerini karşı karşıya getirecek yani devletler baskı yapacak çünkü Bakanlar Komitesi devletlerin temsilcilerinden oluşuyor. Bu da tabii bütün ilişkileri etkileyecek. Eğer en sonunda Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilirse Avrupa Birliği ile olan bütün ilişkileri de sona erecektir. Yani Türkiye’nin batı ile olan ilişkileri büyük bir yara alacaktır” dedi.

 

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gidiş bizi AB'den tamamen koparır

    Çocuklara “dijital mahremiyet bilinci” kazandırılmalı

    Filistinli Salihiye sesini dünyaya duyurmak istiyor: 'Buradan çıkacağıma evimde ölürüm daha iyi'

    'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız'

    Rusya Belarus’ta, Batı endişeli

    İntihar haberleri gençleri etkiliyor

    Bilboardlardaki Hadis-i Şerif

    Baskı ortamında anayasa yapılamaz

    AYM’den 261 bin red, 26 bin ihlâl kararı

    Cemaatler var olmaya devam edecek

    “Yapılan saygısızlıktır”

    KHK mağduriyetleri büyüyor

    36 cezaevi daha yapılacak

    Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?

    Fitch’ten uyarı: Türkiye’de riskler artıyor

    Bu elektrik faturasını nasıl ödeyeceğİz?

    40 ilimizde eğitime ara verildi

    Bakan Koca'dan hatırlatma dozu çağrısı

    Boru hattı patladı: Gaziantep - Kahramanmaraş arasında ulaşım durdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı ailelerin mağdur çocukları
    Ahmet BATTAL

    Cemaat temsilcileri ses verin
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Selâm olsun Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’ya
    Genel

    KHK mağduriyetleri büyüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Maskeli saldırganlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?
    Genel

    “Yapılan saygısızlıktır”
    Sadettin Önal

    WEBB de Hz. Âdem’in (as) gördüğünü görecek mi?
    Genel

    Bu gidiş bizi AB'den tamamen koparır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.