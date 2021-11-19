UZMANLAR: ARTIK EKONOMİK ÖNLEMLER İŞLEMEZ. BUNDAN SONRASI SİYASETİN İŞİ. GELİŞMELER KAÇINILMAZ BİR ŞEKİLDE ERKEN SEÇİMİ DAYATACAK.

TOBB-TÜSİAD-MÜSİAD

İktisatçı Mustafa Sönmez: “Olan bitenler erken seçimi dayatacak. Sermaye kesimi bunu hızla talep eder duruma gelebilir. Onların mutabık kalmaları halinde TOBB TÜSİAD-MÜSİAD bastırırsa Erdoğan dayanamaz. Hızlı bir şekilde seçime gidilir.”

MAKUL BİR SEÇİM DÖNEMİ

“TOBB, TÜSİAD’la da yan yana gelerek sistemi kurtarmaya çalışacak. Bunu problemsiz geçiş dönemi hazırlığıyla yapacaklar. Makul bir seçim dönemi yaşanması ve mümkünse daha istikrarlı bir iktidar değişimi...”

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Bu işi seçim paklar

İktisatçı Mustafa Sönmez, iktidarın seçmeni elde tutmak için ekonomiyi feda etme davranışı içine girdiğini belirterek gelişmelerin erken seçimi dayatacağını söyledi.

İktisatçı Mustafa Sönmez, iktidarın seçmeni elde tutmak için ekonomiyi feda etme davranışı içine girdiğini belirterek durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Erdoğan’ın ‘hezimet’ endişesiyle dilini sertleştirerek pazarlıkta elini güçlendirmeye çalıştığını düşünen Sönmez, gelişmelerin erken seçimi dayatacağı görüşünde. Sönmez, iktidarın yakın tarihte görülmedik enflasyon rakamlarına ve dövizdeki artışa müdahale etmediğini belirtip ekonomideki ‘olağanüstü anormalliğe’ dikkat çekti: “Bir yandan yakın tarihte görülmedik ölçüde yüksek bir enflasyon var. Diğer tarafta da buna kaynaklık eden yerel paranın değer kaybı var. Tüm bunların karşısında da beklenen müdahaleleri yapmayan bir yönetim var. Nedir o beklenen müdahale? Aslında böylesi durumlarda yerel paranın -Türk Lirası’nın- faizi artırılır ve güçlendirilir ki dövize yöneliş olmasın. Bunun sonucunda döviz fiyatının artışından kaynaklanan ithal enflasyonun da önüne geçilmiş olur.”

Seçmen kaygısıyla hareket ediliyor

Diken’in haberine göre Sönmez, iktidarın seçmen kaygısıyla hareket ederek ekonomiyi feda etme davranışı olduğunun altını çizdi: “Şimdi yönetim bunu yapmıyor. Çünkü yönetimin ekonomiyi idaresi siyasi saiklerle belirleniyor. Ekonomik saiklerle hareket edilmiyor. Kısacası ekonomiyi, ‘ekonomik’ bir kafa yönetmiyor. Her ne kadar ‘ekonominin kitabını yazdık’ dese de durum böyle. Ekonomi yönetimiyle ilgili siyasi saikler var. Seçmen kaygısıyla hareket edilerek, seçmeni elde tutabilmek için gerekirse ekonomiyi feda etme davranışı içerisindeler. Enflasyonu baş edilmez durumda bırakıp büyümeye bakmak… Faizleri indirip oradan konut satışını ve iç pazarı canlandırıp bununla da seçmeni oyalamak ya da kayıplarını telafi ediyor gibi görünmek isteniliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.”

Ekonominin işi siyasete kaldı

Sönmez, ekonomideki mevcut durumunun ancak siyasetle düzelebileceğini belirterek erken seçime işaret etti: “Bence ekonomide olup bitenler ekonomik önlemlerle halledilebilir olmaktan çıktı. Şimdi biz Erdoğan’ın ‘Merkez Bankası’na bir dakika çocuklar şimdi dönüyoruz, faiz arttırıyoruz’ demesini bekleyemeyiz. Mesele orada değil artık. Dolayısıyla ekonomik önlemler işlemez. Bundan sonrası siyaset. Ekonominin işi siyasete kaldı. Olan bitenler erken seçimi biraz daha dayatacak. Sermaye kesimi bunu hızla talep eder duruma gelebilir. Onların mutabık kalmaları halinde TOBB TÜSİAD-MÜSİAD bastırırsa Erdoğan dayanamaz. Hızlı bir şekilde seçime gidilir. Bu erime ekonomik önlemlerle durdurabilecek bir erime değil.”

Haber Merkezi