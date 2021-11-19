"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Bu işi seçim paklar

19 Kasım 2021, Cuma
UZMANLAR: ARTIK EKONOMİK ÖNLEMLER İŞLEMEZ. BUNDAN SONRASI SİYASETİN İŞİ. GELİŞMELER KAÇINILMAZ BİR ŞEKİLDE ERKEN SEÇİMİ DAYATACAK.

TOBB-TÜSİAD-MÜSİAD

İktisatçı Mustafa Sönmez: “Olan bitenler erken seçimi dayatacak. Sermaye kesimi bunu hızla talep eder duruma gelebilir. Onların mutabık kalmaları halinde TOBB TÜSİAD-MÜSİAD bastırırsa Erdoğan dayanamaz. Hızlı bir şekilde seçime gidilir.”

MAKUL BİR SEÇİM DÖNEMİ

“TOBB, TÜSİAD’la da yan yana gelerek sistemi kurtarmaya çalışacak. Bunu problemsiz geçiş dönemi hazırlığıyla yapacaklar. Makul bir seçim dönemi yaşanması ve mümkünse daha istikrarlı bir iktidar değişimi...”

***

Bu işi seçim paklar

İktisatçı Mustafa Sönmez, iktidarın seçmeni elde tutmak için ekonomiyi feda etme davranışı içine girdiğini belirterek gelişmelerin erken seçimi dayatacağını söyledi.

İktisatçı Mustafa Sönmez, iktidarın seçmeni elde tutmak için ekonomiyi feda etme davranışı içine girdiğini belirterek durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Erdoğan’ın ‘hezimet’ endişesiyle dilini sertleştirerek pazarlıkta elini güçlendirmeye çalıştığını düşünen Sönmez, gelişmelerin erken seçimi dayatacağı görüşünde. Sönmez, iktidarın yakın tarihte görülmedik enflasyon rakamlarına ve dövizdeki artışa müdahale etmediğini belirtip ekonomideki ‘olağanüstü anormalliğe’ dikkat çekti: “Bir yandan yakın tarihte görülmedik ölçüde yüksek bir enflasyon var. Diğer tarafta da buna kaynaklık eden yerel paranın değer kaybı var. Tüm bunların karşısında da beklenen müdahaleleri yapmayan bir yönetim var. Nedir o beklenen müdahale? Aslında böylesi durumlarda yerel paranın -Türk Lirası’nın- faizi artırılır ve güçlendirilir ki dövize yöneliş olmasın. Bunun sonucunda döviz fiyatının artışından kaynaklanan ithal enflasyonun da önüne geçilmiş olur.”

Seçmen kaygısıyla hareket ediliyor

Diken’in haberine göre Sönmez, iktidarın seçmen kaygısıyla hareket ederek ekonomiyi feda etme davranışı olduğunun altını çizdi: “Şimdi yönetim bunu yapmıyor. Çünkü yönetimin ekonomiyi idaresi siyasi saiklerle belirleniyor. Ekonomik saiklerle hareket edilmiyor. Kısacası ekonomiyi, ‘ekonomik’ bir kafa yönetmiyor. Her ne kadar ‘ekonominin kitabını yazdık’ dese de durum böyle. Ekonomi yönetimiyle ilgili siyasi saikler var. Seçmen kaygısıyla hareket edilerek, seçmeni elde tutabilmek için gerekirse ekonomiyi feda etme davranışı içerisindeler. Enflasyonu baş edilmez durumda bırakıp büyümeye bakmak… Faizleri indirip oradan konut satışını ve iç pazarı canlandırıp bununla da seçmeni oyalamak ya da kayıplarını telafi ediyor gibi görünmek isteniliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.”

Ekonominin işi siyasete kaldı

Sönmez, ekonomideki mevcut durumunun ancak siyasetle düzelebileceğini belirterek erken seçime işaret etti: “Bence ekonomide olup bitenler ekonomik önlemlerle halledilebilir olmaktan çıktı. Şimdi biz Erdoğan’ın ‘Merkez Bankası’na bir dakika çocuklar şimdi dönüyoruz, faiz arttırıyoruz’ demesini bekleyemeyiz. Mesele orada değil artık. Dolayısıyla ekonomik önlemler işlemez. Bundan sonrası siyaset. Ekonominin işi siyasete kaldı. Olan bitenler erken seçimi biraz daha dayatacak. Sermaye kesimi bunu hızla talep eder duruma gelebilir. Onların mutabık kalmaları halinde TOBB TÜSİAD-MÜSİAD bastırırsa Erdoğan dayanamaz. Hızlı bir şekilde seçime gidilir. Bu erime ekonomik önlemlerle durdurabilecek bir erime değil.”

Haber Merkezi 

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    O kitabı yazmaz olaydın

    “Ekonomi nasıl çökertilir”in kitabını yazıyor

    Bu işi seçim paklar

    Son 581 yılın 'en uzun' Ay tutulması yaklaşıyor

    İngiltere, düşen F-35 için ABD'den yardım istedi

    La Palma'da 1 günde 300'den fazla deprem gözlemlendi

    Son 24 saatte 226 kişi vefat etti

    Afganistan'da insani kriz sürüyor: Evlerinden olan 4 ve 5 aile aynı çadırda ısınmaya çalışıyor

    Sağlık Bakanlığı 18 örnek olayla okullardaki Kovid-19 yol haritasını açıkladı

    'Dört gün ayrı kaldık, hiçbir şey yememiş'

    İsrail'in evlerinden çıkardığı 9 Filistinli aile çadırlarda kalıyor

    Naim Süleymanoğlu dualarla anıldı

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    Lübnan'dan Belarus'a seyahat kısıtlaması kararı

    ABD'de korkunç uyuşturucu bilançosu!
    📷

    Enez Fatih Camisi yılın sonuna kadar hazır olur

    Pentagon'dan Türkiye açıklaması

    Nijer’in Mali sınırındaki saldırılarda 25 sivil öldü

    Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere insanlık dışı müdahale

    'Putin'in niyetini bilmiyoruz'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Hilmi Uran’a mektubu ve yeni CHP
    Genel

    Kainatın tanzifi, süpürülmesi ve temizlenmesi
    Şükrü BULUT

    Dinsizler üretimi gasp edince
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muteber zatları karalama garazkârlığı
    Osman ZENGİN

    Bayram Ağabeyin şoförlüğü...
    Ali FERŞADOĞLU

    Cinler, sihir ve şarlatan medyumlar!
    İbrahim ERSOYLU

    Risale-i Nur ölçülerinden taviz vermenin acı sonuçları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.