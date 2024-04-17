Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet- Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu, konuşmasında şunları söyledi: “Başta sayın Erdoğan olmak üzere dünya liderlerine bir çağrım olacak ve yeni bir girişim başlatacağız. Biz de devlet imkanı yok, paramız pulumuz da yok. Ama Gazze için çarpan bir yüreğimiz var. Bu kısıtlamalar bir itiraftır. Dahasına bakarsanız bir suç duyurusur. Bu kıstlama listesi üzerinden Uluslararası Adalet Divanı ‘Bu soykırımdır’ dediğinde bu ticareti yapan herkes uluslararası hukuk suçu işlemiş olacak. Şimdiden söylüyorum. Özel şirketlere de kamu şirketlerine de iktidar sahiplerine de... Şimdiden söylüyoruz. ”

Ankara - Anka