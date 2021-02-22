Bu siyaset değil, düpedüz kötülük

Gazeteci ve sunucu Banu Güven, Türkiye’de AKP iktidarı döneminde yapılanların siyaset değil düpedüz kötülük olduğunu söyledi.

Gazeteci ve sunucu Banu Güven, “Bu siyaset falan değil, düpedüz kötülük” başlıklı bir yorum yazısı kaleme aldı. DW Türkçe’deki yazısında Güven, “Bir anlığına partileri ve siyaseti unutun. Hayranlık duyduğunuz politikacılar varsa, onları unutun. Sadece iyilik ve kötülük kalsın geriye. Etrafınızda olan bitene her şeye bu tarif üzerinden bakın. Memleketteki mücadelenin kötüye karşı iyinin mücadelesi olduğunu göreceksiniz. En güncel örneklerden başlayalım: Nezarethanelerde, cezaevlerinde kadınları çıplak aramak. Öğrencilere ters kelepçe takmak. Temel hakkını kullanmak isteyenleri, meselâ Boğaziçi Üniversitesi’nin kendisini devletle bir tutan rektörüne “Hayır” diyenleri darp etmek, tutuklamak. İnsan kaçırmak. İşkence yapmak. Linç etmek. Suçsuz insanları yıllarca hapiste tutmak. Aileleri, görüş günlerinde her hafta yüzlerce kilometre ötedeki hapishanelere gitmeye mecbur bırakmak. “Barış” diyenin tepesine binmek. “Barış” diyen akademisyenleri ihraç etmek, yargılamak. Yaşam hakkını savunan doktorları soruşturmalarla bezdirmeye çalışmak” ifadelerini kullandı.

Bunlar hep kötülük

Güven, şu şekilde devam etti: “Nefrete karşı tavır alanlar hakkında, paylaşımlarıyla ilgili halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmak. Bu suç duyurularıyla iktidara yağ çekmek, makam ve mevki peşinde koşmak. Öğrencileri “başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar” olarak tanımlamak. Meydanlarda evladını gaz fişeğiyle kaybetmiş acılı anneyi yuhalatmak. Polisin gaz fişeğiyle öldürdüğü çocuğun ablasını yıllar sonra keyfi şekilde alıp, günlerce gözaltında tutmak. (…) Kamunun malını, suyunu, toprağını, “milletin …. koyacağız” diyenlere peşkeş çekmek. Rantla ayakta kalınabildiği için, mesela madencilik söz konusu olduğunda, insanların özel mülklerine bile el koyulmasına yol açacak kanunlar yapma girişiminde bulunmak. Bütün bunları ideolojik olarak bağlı olduğu liderin peşinden giderek hoş görmek, yok saymak. “Var” diyene, kürsüde, sokakta, sosyal medyada saldırmak. Gazetecileri davalarla yıldırmaya çalışmak. Mafyaya prim vermek, meydanı bırakmak. Korku salmak. Bunlar hep kötülük.”

Susturulmak isteniyor

Gergerlioğlu’na verilen hapis cezasına dikkat çeken Güven, “Bugün “İyiyle kötünün arasındaki mücadeleyi anlamak için nereye bakmalıyız” diye soracak olursanız, en kestirmeden Ömer Faruk Gergerlioğlu örneğine bakmanızı öneririm. Memleketimizin maalesef sonsuza kadar uzayacak bu kötülük listesinde yer alan her bir meseleye zaman ayırıp, her bir hak ihlâline karşı derinlemesine bilgi toplayan, mağdurlarla teker teker konuşan, onların hikâyelerini kendi mecrasında anlatan milletvekili

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu hapse atmak istemek de kötülük. Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP milletvekili, ama bu işleri yaparken partililik vs. gözetmiyor. İyilik ve kötülük üzerinden, vicdan üzerinden, adalet üzerinden hareket ediyor. Tüm engellemelere rağmen, tehditlere rağmen kötülükleri ifşa etmeyi sürdürdüğü için de susturulmak isteniyor” dedi.