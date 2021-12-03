Bu yönetmelik geri çekilmeli

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, ormanlık alanlarda yapılaşmanın önünü açtığı belirtilen yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi.

Millet can derdinde, iktidar rant peşinde

Yüceer, “Bu yönetmelik ormansızlaştırma yönetmeliği anlamına gelmektedir ve derhal geri çekilmelidir. Bu yönetmeliğe göre, ‘kamu yararı’ ve ‘zaruret’ adı altında ormanlar, bedel alınmadan yapılaşmaya, ranta açılacak ve yok edilecek” dedi. Yüceer, “AKP iktidarı Anayasa’yı aşarak yaptığı bu yönetmelik değişikliğiyle ormanları rant alanı arsalar olarak gördüğünü bir kez göstermiştir. Ormanlarımız parçalanarak yok edilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre sadece 2008 ile 2019 yılları arasındaki 11 yıllık sürede ormanlarımızdaki 10 hektardan küçük orman parçalarının sayısı rekor bir oranla yüzde 118 artarak 55 bin 484’ten 120 bin 789’a çıkmıştır. Böylece ormanlarımızdaki parça sayısı 101 bin 890’dan yüzde 55,6 artarak 158 bin 519’a ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka