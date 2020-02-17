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17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Büyükelçimiz Hindistan Dışişleri’ne çağırıldı

17 Şubat 2020, Pazartesi 17:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Keşmir konusunda Pakistan’da yaptığı açıklamalar üzerine Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığı öğrenildi.

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Torunlar’ın Hindistan Dışişleri’ne çağrılma sebebi olarak Erdoğan’ın Pakistan Parlamentosu’nda yaptığı Keşmir konulu açıklamalar gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada “Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşı’mız sırasında ekmeğinden arttırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin hürriyetlerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur” ifadelerini kullanmıştı. Ankara - aa

AA

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