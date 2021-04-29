'Çalışma izni belgesi e-Devlet'ten alınabilecek'

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık." ifadesi kullanıldı.