Camide siyaset yapılmasın

CAMİLERİN SİYASET ADAMLARININ KONUŞACAĞI VE KONUŞULACAĞI SİYASî MEKÂNLAR DEĞİL, UMUMUN DİNî MEKÂNLARI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ.

SİYASET DİNî MEKÂNLARA GİRMESİN

SİYASETÇİLERİN cami çıkışında ve cami içinde yaptığı açıklamalar, camilerin siyasete alet edilmesi şeklinde değerlendirilerek, tepkiyle karşılanıyor. Cami ve benzeri ibadet yerlerinde siyasî propaganda, açıklama ve çalışmalar yapılmasının doğru olmadığı, bu mekânların umumun malı olduğu belirtilerek, siyaset üstü tutulması isteniyor.

TOPLUMUN HUZURU BOZULMASIN

AYNI şekilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla camilerde okutulan Cuma hutbelerinde M. Kemal’den söz edilmesi taleplerinin de siyasetin dinî mekânlara müdahalesi olarak değerlendiriliyor. Dinî mekânların ve din adamlarının kanunlar çerçevesinde serbest bırakılmasının toplumun huzuru ve birliği açısından doğru olacağı vurgulanıyor.

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Hutbede M. Kemal’i anlatmak