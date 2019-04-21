Camiler okul olarak görülmeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilere sadece ibadet edilen yer olarak bakmamak, camileri okul olarak görmek gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camilere sadece ibadet edilen yer olarak bakmamak, camileri okul olarak görmek gerektiğini dile getirerek “Camilerimiz sadece 5 vakit namaz kılınan yer değil. Öyle olmamalı. Bizim camilerde hadis, tefsir, Kur’ân okuma derslerimiz var. Yeter ki siz gelin, imamlara ‘ders almak istiyorum’ diye söyleyin. Çocuklarınız gelsin. Sadece yaz aylarında değil, her zaman gelin. Hafta sonları gelsinler. Dolayısıyla burası hem cami hem okul. Her yaştaki insanın camilerimizden, Kur’ân kurslarımızdan istifade etmeleri için gereken programları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kur’ân değerlerini öğretmemiz lâzım

Diyanet bünyesindeki kurslarda yıllardan beri Kur’ân-ı Kerîm öğretildiğini dile getiren Erbaş, 1 milyona ulaşan öğrencilerinin olduğunu bildirdi. Bu öğrencilere ders veren 50 bine yakın öğretmenlerinin olduğunu ifade eden Erbaş, “Ev hanımları, hanım kardeşlerimiz Kur’ân kurslarını bir mektep olarak, bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Haftanın her günü her yaş grubuna Kur’ân eğitimi veriyoruz. 7’den 70’e diye bir söz var ya onu değiştirdik, bizler diyoruz ki, 7’den önce de 70’ten sonra da bizim Kur’ân kurslarımızda öğrencilerimiz var. Özellikle çocuklarımıza evrensel Kur’ân değerlerini öğretmemiz lâzım. O yüzden 4-6 yaş arası kurslarımızı çok önemsiyoruz.” dedi.