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'Çanakkale'deki yangın 'tamamen kontrol altında' diyemiyoruz'

19 Haziran 2024, Çarşamba 12:00
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangınla mücadelede sorunlu tek alanın kaldığını, alevlerin ilerlemesinin durdurulduğunu, ancak rüzgar çok yoğun olduğu için "tamamen kontrol altında" diyemediklerini söyledi.

Orman yangını Çanakkale'yi alarma geçirdi!

 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 16.05'te Büyükanafarta köyü yakınında başlayıp ormana sıçrayan anız yangınına saat 16.11 itibarıyla müdahaleye başlandığını bildirdi.

 

Büyükanafarta ve Küçükanafarta köylerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildiğini belirten Yumaklı, "Bu tahliyelerde yaklaşık 530 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Konukevi'ne yerleştirildi. Herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu söz konusu değil çok şükür. İlk müdahale 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesi ve 540 personel ile başlamıştı. Valiliğimiz, AFAD'ımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörden de desteklerle bu müdahaleye, mücadeleye devam edildi." diye konuştu.

 

Yumaklı, gün battıktan sonra hava araçlarının görev yapamadığını, gece boyunca 73 arazöz ve iş makinesi, bir gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı dahil olmak üzere 970 personelle mücadelenin sürdüğünü anlattı.

"İlerleyen saatlerde 'kontrol altına alındı' haberini vereceğimizi umuyorum"

Yangın bölgesinin büyüklüğüne değinen Yumaklı, "Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm." dedi.

Bakan Yumaklı, gün doğumuyla söndürme çalışmasının yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Havadan müdahalenin saat 05.45 itibarıyla 10 uçak ve 7 helikopterle yeniden başladığını aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Sorunlu tek bir alan kaldı, şu anda arkadaşlarımız oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Halihazırda yangının ilerlemesi durduruldu, enerjisi büyük ölçüde azaltıldı ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda 'tamamen kontrol altında' diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde 'kontrol altına alındı' haberini vereceğimizi umuyorum. Bütün gece boyunca hiç uyumadan alevlerle mücadele eden bu alandaki bütün kurumlara ait çalışan arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın bu yönüyle entegrasyonu ve birbirleriyle dayanışması da son derece mutluluk verici."

Boğaz trafiği yeniden tek yönlü olarak kapatıldı

Yumaklı, saat 02.30 sularında Gelibolu ilçesi Değirmendüzü köyünden başka bir yangın haberi aldıklarını, ciddi bir alanda ve çok şiddetli rüzgarla başlayan yangın için güçlerini bölmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yoğun müdahaleyle alevlerin 2 saat içinde kısmen, şu an ise tamamen kontrol altına alındığını, herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Yumaklı, Eceabat'taki yangınla ilgili tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

"Yangının başlamasıyla Boğaz trafiği tek yönlü olarak kuzey-güney yönü itibarıyla kapatılmıştı. Halihazırda hava araçlarının su alma yönlerinde olması hasebiyle bu yasağın aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı ve bu şekilde devam edecek, ta ki arkadaşlarımız 'artık kontrol altına alındı' diyene kadar.

İçinde bulunduğumuz Tarihi Yarımada'nın ziyaretçi trafiğine açılıp açılmamasıyla alakalı da bir değerlendirme yaptık. Özellikle yangının etkili olduğu Conkbayırı bölgesinin ziyaretçiye kapalı tutulması ama kısmen ziyaretçilere Alan Başkanlığının kontrolünde ve koordinasyonunda açılmasına karar verdik. Boşaltılan iki köyle ilgili halihazırda geri dönüşe ilişkin herhangi bir karar vermedik. Orada da tedbiren bu şekliyle köyün tahliye edilmiş haliyle devamına karar verdik. Umuyorum ki yine 'kontrol altına alındı' kararıyla bu köy sakinlerimiz evlerine geri dönebilecekler."

"Hasat işlemlerinin 11.00'e kadar tamamlanmasına karar verdik"

İbrahim Yumaklı, 5 gün boyunca özellikle Çanakkale bölgesinde fırtınaya varan derecede şiddetli bir rüzgar olacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Bu nedenle Çanakkale'de hasat yapacak çiftçilere saat 11.00'e kadar işlemlerini tamamlamaları, ondan sonrasına izin verilmeyeceği konusunda bildirim yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Özellikle rüzgarın çok şiddetli olduğu saatlerde herhangi bir makine kullanımından kaynaklanabilecek bir kıvılcımın bile çok ciddi bir yangına sebebiyet verebilecek olması nedeniyle saat 11.00'e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik. Tabii bu önümüzdeki 5 gün boyunca arkadaşlarımız, Valiliğimiz bu konuda değerlendirmelerini yapacaklar. Belki daha önce ya da birkaç gün uzatılması şeklinde de olabilir."

Yumaklı, Uşak'ta dün saat 18.30'da çıkan yangını kontrol altına alma çalışmasının da sürdüğünü belirtti.

İlerleyen saatlerde "kontrol altına alındı" haberini vermek üzere çalışmalara devam edildiğini anlatan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli vatandaşlarımıza genel bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle bayram tatili sebebiyle mesire yerleri ya da piknik alanları belirlenmiş olan yerlerde vakit geçirmelerini, bu alanlarda kendilerine yapılan ikazlara kesinlikle riayet etmelerini, yangına sebebiyet verebilecek en küçük bir unsuru gözetmeleri ve bu konuda ihtimam göstermeleri, özellikle bu alanlar başta olmak üzere zaten yasaklı orman alanlarına hiçbir şekilde girilmeyip ateş yakılmamasını özellikle rica ediyoruz. Hakikaten yeşil vatanımızın bu şekliyle hasar görmesi yanı sıra gerçekten çok büyük bir kaynak kaybına sebep olan bu hususta en büyük başarının, yangının çıkmaması olduğunu tekraren hatırlatmak istiyorum."

AA

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