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18 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Çanakkale geçilmez

18 Mart 2020, Çarşamba
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Biliyoruz ki ‘Çanakkale geçilmez’ diye haykırabiliyorsak, Boğaz’ın sırtlarını şerefli kanlarıyla sulayanlara çok şey borçluyuz” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tıbbiyeli ruhunun her daim millî mücadele bilincinin içinde kendine yer bulduğunu belirterek, “Öncü meslektaşlarımız ya bayrakları bayrak yapmak için dökülmüş kanların sahibi Mehmetlere şifa olanlardan ya da bu toprakları vatan kılmak için şehadet şerbetini içenlerden olmayı seçmişlerdir” dedi. Prof. Dr. Erdöl, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tıbbiyelilerin şehit kanıyla sulanmış aziz topraklarda hekim olmanın aynı zamanda şehadet şerbetine aşina bir yürek olmakla müsavî olduğunu tarih sahnesinde bütün dünyaya gösterdiğine dikkati çekti.     

 

Tema, “HİLÂLİN GÖLGESİNDE SAKLI ABİDELER”

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı (ÇATAB) öncülüğünde gerçekleştirilecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümünü bu yıl, “Hilâlin Gölgesinde Saklı Abideler” sloganı ile gerçekleştirilecek. “Hilâlin Gölgesinde Saklı Abideler” kampanyası; Çanakkale’deki Abide Şehitliği’nin, nice abidelerle dolu ülkemizi temsil ettiği inancıyla, bütün kahramanlarımızı tek bir slogan etrafında buluşturuyor. 

346’SI GERİ DÖNEMEDİ

1915’ten itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale başta olmak üzere bütün cephelerdeki değişik hastanelere dağıtıldıklarına işaret eden Erdöl, “1915 yılında tüm hocaların ve öğrencilerin askerî birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bir yıl kapalı kaldı ve burası ‘Hilâl-i Ahmer Hastanesi’ olarak hizmet verdi. 1. Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346’sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915 yılında Tıbbiye’ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale’de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun veremedi.” şeklinde konuştu. 

ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Çanakkale savaşında tıbbiyelisinden mülkiyelisine, müderrisinden dervişine, aydın ve eğitimli sınıfın da cepheye gönüllü olarak müdahil olduğunu vurgulayan Erdöl, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale’de yaktığı bağımsızlık ateşi, bu aziz topraklarda kıyamete kadar yanacak ve harici-dahili düşmanlarımızın karşısında destan olarak duracaktır” dedi. Prof. Dr. Erdöl, “Biliyoruz ki ‘Çanakkale geçilmez’ diye haykırabiliyorsak, Boğaz’ın sırtlarını şerefli kanlarıyla sulayanlara çok şey borçluyuz. Bizler bayrağımızın şehitlerimizin şerefli kanından al olduğunu benliğine işlemiş olanlarız. Bizler uğruna şehit olmayı seçenlerden dolayı bu toprağa vatan dediğimizi bilenlerdeniz. Al Bayrağımızın gölgesini ve vatanımızı bize helâl kılmış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” görüşlerini aktardı. 

AA

Etiketler: Çanakkale
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