Çanakkale Şehitliğinde dua etmek isterim

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, beş yıl dokuz aydır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yaptığı açıklamada, ‘Türkiye açılımı’ çıkışına ilişkin verdiği örnekte, “Gerçekten inandığımız şeyi daha somut ve cesurca gösterebilmeliyiz. Örneğin, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmeyi, orada yatanlar gibi yan yana durmamız gerektiğini göstermek isterim.” ifadelerini kullandı.

T24’ün haberine göre, ‘Cumhurbaşkanı adaylığı’ sorusunu cevaplayan Demirtaş, “Bana adaylık görevi verilirse layık olmaya çalışırım. Başka aday gösterilecekse de bizim fikrimiz ve önerimiz mutlaka alınır, ortaklaşırız, neden sorun olsun ki? Ve evet, adayın kim olacağı sandıkta belirleyici olacaktır. Temel demokratik ilkeleri temsil eden bir aday olmazsa halk da kabul etmez zaten” dedi. Haber Merkezi

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