Canlı Yayın: Mehmet Kutlular Ağabeyimizi dualarla uğurluyoruz

07 Nisan 2021, Çarşamba 11:18
Mehmet Kutlular Ağabeyin Cenazesi Eyüp Sultan Camiinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakip, Eyüp Sultan Kabristanında, Zübeyir Gündüzalp,Tahirî Mutlu, Mustafa Sungur ve Mustafa Polat gibi hizmet öncülerinin yanında defnedilerek ebedi aleme dualarla uğurlanacaktır.
Aynı anda farklı noktalardan birçok kamera ile 12.30'dan (Avrupa Saati: 11.30) itibaren, Mehmet Kutlular Ağabeyin cenaze merasimi canlı olarak yayınlanacaktır.
CANLI YAYIN - Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV
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Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar
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