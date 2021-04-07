Canlı Yayın: Mehmet Kutlular Ağabeyimizi dualarla uğurluyoruz

Mehmet Kutlular Ağabeyin Cenazesi Eyüp Sultan Camiinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakip, Eyüp Sultan Kabristanında, Zübeyir Gündüzalp,Tahirî Mutlu, Mustafa Sungur ve Mustafa Polat gibi hizmet öncülerinin yanında defnedilerek ebedi aleme dualarla uğurlanacaktır.

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