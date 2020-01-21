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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Çavuşoğlu: Amacımız Libya'da kalıcı ateşkesi tesis etmek

21 Ocak 2020, Salı 14:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Davos kentinde NTV televizyonunda gündemi değerlendirdi.

Zirve kapsamında katılacağı programlar ve temaslar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, burada yapacağı ikili görüşmelerde ulusal ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacağını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'da Libya konusuna ilişkin düzenlenen Berlin Konferansı hakkında yaptığı değerlendirmede, konferansın birçok lider ve tarafı bir araya getirmesi bakımından önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin en başından beri Berlin sürecini desteklediğini anımsattı.

Çavuşoğlu, "Amacımız, Libya'da kalıcı bir ateşkesi tesis etmek ve daha sonrasında da siyasi sürece hız vermek." ifadesini kullandı.

Konferans kapsamında, Libya'ya ilişkin Türkiye'nin Rusya ile tesis ettiği ateşkesin devam etmesi konusunda ortak kararın çıktığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bir an önce siyasi sürecin de hızlandırılması bakımından da toplantıda önemli kararlar çıktı ve tüm taraflardan destekler de geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, tüm çabalara rağmen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Moskova'da ateşkes anlaşmasını imzalamamasının herkesin kafasında soru işareti oluşturduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Hafter'in Moskova'da ateşkes anlaşmasını imzalamaması ve yine Berlin'de de hemen bu ortak açıklamaya (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz) Serrac tarafının destek vermesine rağmen Hafter tarafından herhangi bir destek ya da açıklama gelmemesi herkesin kafasındaki soru işaretini devam ettirdi. Hafter siyasi sürece, yola inanıyor mu inanmıyor mu? Çözüm istiyor mu istemiyor mu? Siyasi çözüm mü istiyor yoksa askeri çözüm mü? Bugüne kadarki tüm tutumları askeri çözüm istediğine işaret ediyor. Bir an önce Hafter'in de bu çizgiye gelmesi lazım. Uluslararası toplumun bu çağrılarına somut ve olumlu cevap vermesi gerekiyor ki sahadaki sükunet devam etsin ve Libya'nın birliği korunsun."

AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, amaç, Libya, ateşkes
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