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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Çavuşoğlu, Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu

27 Ocak 2022, Perşembe 16:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, açıklamalarında Rusya-Ukrayna gerginliği ve Ermenistan ile normalleşme sürecini ele aldı. "Gayemiz diyaloğun devam etmesi ve gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik konusundaki düşüncelerimizi defaatle paylaştık. Böyle bir gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik. Bu telkinlerimizi her iki ülkeye de iletirken uluslararası platformlarda da bunun nasıl önlenebileceği konusunda da düşüncelerimizi aktardık. Bunlardan bir tanesi de NATO. Aynı şekilde ABD Dışişleri Bakanı ile de telefon ve yüz yüze görüşmelerimiz oldu. O görüşmelerde de düşüncelerimizi paylaştık ve özellikle Rusya Federasyonu ile NATO ve ABD arasındaki diyaloğun devam etmesini de istedik.

"Pekin Olimpiyatları'ndan sonra görüşme olabilir"

Rusya yazılı bir şekilde güvenlik endişeleri ile ilgili düşünce ve taleplerini NATO ve ABD ile paylaştı. Şimdi ABD ve NATO bizim de katkılarımızla kendi cevaplarını Rusya Federasyonu'na iletti. Bizim arzumuz bu diyaloğun devam etmesi. Bir belge ile bir ya da iki görüşme ile bir sorun çözülmez. NATO özellikle Rusya'nın NATO Büyükelçisi'nin geri dönmesini talep etti. Burada şeffaflık ve gerginliği azaltacak adımlar ön plana çıkıyor. Elbette NATO'nun bir caydırıcılık görevi var tehditlere karşı. Bu ayrı. Burada bir kriz yönetiyoruz. Biz özellikle Minsk formatındaki toplantılara ev sahipliği yapıp yapamayacağımızı sorduklarında 'memnuniyetle yaparız' dedik. Geldiler İstanbul'da incelemeler de yaptılar ve yapabileceklerini de söylediler. Şimdi tüm taraflarla kendi kararlarını kendileri verecek. Böyle bir adım olursa Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini ve herhangi bir sorun yaşanmayacağını kendilerine söyledik.

Putin'in Pekin'deki Olimpiyat Oyunları'nın ardından bu toplantıların başlayacağı bir tarih konusunda Moskova'dan teyit alındı".

Euronews Türkçe

Etiketler: Çavuşoğlu, Ukrayna, kriz
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