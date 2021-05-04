Çay kazanını parçaladı

Manisa’da çay ocağı işleten Ufuk Üçkan, pandemi döneminde destek alamadığını söyleyerek, çay kazanını dükkanının önüne attı.

Üçkan, çay kazanını attığı görüntüleri TikTok hesabından paylaştı. Üçkan, “Ben 21 yıldan beri kahveciyim bana bir tek destek yok. Lânet olsun böyle kahveciliğe. Bir tek yardım yok, lanet olsun böyle adalete. Devletten de yardım istemiyorum, kapatıyorum artık kahvehaneyi. Bana ‘aç mısın susuz musun’ diye soran yok. İstemiyorum, ocak da onların olsun” sözleriyle isyan etti. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan videoyu, “Çay kazanını fırlatan kahveci isyan etti: ‘21 yıllık kahveciyim, bana tek kuruş destek yok, aç mısın diye soran yok. İstemiyorum da lânet olsun böyle adalete” diyerek paylaştı.