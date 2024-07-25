Çay üreticisi: Artık yeter

Çay Meclisi üyeleri, Trabzon’un Of ilçesi belediye binası önünde ÇAYKUR’un çay alım politikalarını protesto etti.

Trabzonlu çay üreticileri, “Emekçilerin alın teriyle yetiştirdiği çay, sermayenin ve AKP hükümetinin aymazlığı yüzünden hiçe sayılıyor. Artık yeter. Çay üreticisi, köle değildir. Özel çay şirketleri, çeşitli bahanelerle vicdansızca fiyatları düşürüyor, üreticinin emeğini hiçe sayıyor. Yaş çay parasını geç ödeyerek üreticiyi borç batağına sürüklüyorlar. Bu açgözlü patronlara ‘dur’ demenin vakti gelmiştir. ÇAYKUR, özel şirketlerin eline oyuncak olmuş üreticiyi koruyamıyor, bilakis onları daha da zor durumda bırakıyor. Bu ihaneti kabul etmiyoruz. Hükümet, üreticinin yanında değil, sermayenin yanında saf tutmuş durumda. Emekçinin, çay üreticisinin çığlığını duymayan, sermayeye hizmet eden bir hükümet istemiyoruz” açıklamasını yaptı. Rize - Anka

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