Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele edelim

‘İslam coğrafyasında çok büyük dramlar yaşanıyor. Bunu değiştirmek bizim elimizde.’

Bağımsız inisiyatifler

ULUSLARARASI II. Aile Hayatı Konferansında konuşan Lübnan Dostluk Grubu Başkanı ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş: “Hükümetlerden bağımsız sivil inisiyatifleri güçlendirmek arzu ettiğimiz şeylerden biri. Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele etmemiz lâzım.”

Barış dolu bir dünya

DÜNYA Aile Örgütü Başkanı Dr. Deisi Kusztra: “Barış dolu bir dünyaya ihtiyacımız var. Ailenin temel sorunlarına odaklanarak huzurlu ve barışçı bir nesil yetiştirebiliriz. Çocuklara iyi bir dünya mirası bırakmak konusunda kararlı olmalıyız.”

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Cehalet ve tefrika ile mücadele edelim

“Anlattığımız Hikâyeler” II. Aile Hayatı Konferansı’nda konuşan Lübnan Dostluk Grubu Başkanı Nazım Maviş , “Cehaletle, fakirlikle ve tefrika ile mücadele etmemiz lazım. İslam coğrafyasında çok büyük dramlar yaşanıyor” dedi.

Lübnan Ghirass Toplum Gelişimi Kurumu, İHH İnsanî Yardım Vakfı ile birlikte Uluslar arası bir katılımla İstanbul’da “Anlattığımız Hikâyeler” II. Aile Hayatı Konferansı’nı düzenledi. Konferansa 40’dan fazla ülkeden katılım sağlandı. Konferans, kadının iyi bir yaşam sürmek için çekip çevirdiği aile hayatıyla ilgili gerçek deneyimler ve hikâyeler sunarak ailenin toplumdaki öncü rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. “Kırılma Noktası” adlı I. Konferans, 2016 yılında yine İstanbul’da 36 ülkeden 500’den fazla uzman konuğun ve uluslar arası kurum ile insanî derneklerin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

“Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele şart”

Açılışta konuşan Lübnan Dostluk Grubu Başkanı Nazım Maviş, konferansın önemine işaret ederek, aile konusunda ortak bir bilinç, farkındalık ve duyarlılığın inşa edileceğini, ümmet zemininde sorunların konuşulacağını belirtti. Maviş, şunları söyledi: “Hükümetlerden bağımsız olarak sivil inisiyatifleri güçlendirmek bizim arzu ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Burada ortak bir duyarlılığı inşa ediyoruz. Cehaletle, fakirlikle ve tefrika ile mücadele etmemiz lâzım. İslâm coğrafyasında çok büyük dramlar yaşanıyor. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Müslüman kimliğimizle hareket ettiğimiz takdirde teröre, çatışmaya hep birlikte ‘dur’ diyebileceğiz. 100 yıldır maruz kaldığımız bu dram karşısında maalesef ki merkezde aile bulunuyor.”

Aileyi korumak insanlığı korumakla eşdeğer

Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da aileyi korumanın insanlığı, geleceği, nesli ve dünyayı korumakla eş değer olduğunu ifade etti. Savaş, yokluk, kıtlık, adaletsiz dağılım ve işgaller neticesinde ailelerin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti: “Dünyada milyonlarca aile açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Birçok aile dağılma ve parçalanma noktasına geldi, varlığını ve bütünlüğünü kaybetti. Bu ailelerin birçoğu da İslâm dünyasından. Batılıların doymak bilmeyen iştahları sonucu İslâm dünyasında birçok aile sıkıntı altında yaşıyor. Ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz aileleri dağılmış durumda varlık mücadelesi veriyor. Bunun çözümü için ne zaman adım atsak bütün dünyanın küresel aktörleri anında karşımıza geçiyor. Onların arzu ve isteklerini insanların karargâhı olan aileyi korumak için gösterseler belki yeryüzünde bu sıkıntıları çekmeyeceğiz.”

Çocuklarımızı, İslâm ahlâkıyla yetiştirmeliyiz

Dünya Aile Örgütü Başkanı Dr. Deisi Kusztra, ailelerin dünyadaki çatışmalardan en çok zarar gören kesim olduğunu söyledi. Ailenin temel sorunlarına odaklanarak huzurlu ve barışçıl bir neslin oluşturabileceğini belirten Kusztra, çocuklara bırakılacak iyi bir dünya mirası konusunda kararlı olunması gerektiğini vurguladı. Kusztra, “Ailelerin refahını sağlamamız lâzım. Birliktelik önemli bu noktada farklı kültürler bir araya gelmeli. Barış dolu bir dünyaya ihtiyacımız var. Önce bunu sağlamak lâzım. Bizlerin de bunun için mücadele etmesi gerekiyor” dedi. Moskova Müftüsü Şeyh Ildar Alyautdinov şöyle konuştu: “Fakirlere, mazlumlara, dul ve yetimlere bakmamız gerektiğini unuttuk. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi İslâm ahlâkıyla yetiştirmeliyiz. İslâmiyetin değerlerinden uzaklaşmamalıyız.”

İstanbul – Yeni Asya