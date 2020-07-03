Cemal Kaşıkçı davası başladı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in müşteki sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin, haklarında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" ve "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından dava açılan 20 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 20 sanık katılmadı. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı duruşmada hazır bulundu. İddianamenin özetlenerek okunmasıyla başlayan duruşma, Hatice Cengiz'in müşteki sıfatıyla ifade vermesiyle devam ediyor. AA

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