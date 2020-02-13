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13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Ceren’in ailesi suç duyurusunda bulundu

13 Şubat 2020, Perşembe
Ceren Özdemir cinayeti davasında Ceren’in ailesi, katil Özgür Arduç’un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç’un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı. Katil Özgür Arduç’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece “insan öldürmüş olmak için” öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için “katilin uslanmaz kişiliği” olduğu tespiti yapıldı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, Özgür Arduç isimli erkek tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Katil Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ordu - aa

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