Ceren’in katili OHAL KHK’sıyla firar etmiş

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, bugün kaleme aldığı yazısında Ceren’in katilinin OHAL KHK’sıyla firar eden bir hükümlü olduğunu söyledi.

Akyol’un yazısının bir kısmı şu şekilde: “Psikopat katilin cezaevinden “firar etmesi” konusunda Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş’ın açıklamasına göre, Ceren’in katili, 2005 yılında işlediği “kasten öldürmeye teşebbüs” suçu ve diğer suçlar sebebiyle toplam 23 yıl, 79 ay 148 gün hapis cezasına çarptırılmış, 28 Ekim 2019 tarihinde ise Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’na alınmış… Bu noktada, sistem sorununu ifşa eden hayati soru şudur: Böyle bir hükümlü, açık cezaevine nasıl nakledilir? Hain darbe teşebbüsünden sonra, belli ki geniş çaplı tutuklamalara yer açmak için, 17 Ağustos’ta yayınlanan 671 Sayılı OHAL KHK’sı ile birçok hükümlünün açık cezaevleri nakli sağlanmıştı. Ceren’in katilinin de bu sebeple Ordu Açık Cezaevine nakledildiği, oradan firar ettiği anlaşılıyor.

671 Sayılı KHK’da belli süre yatan hükümlülerin açık cezaevlerine nakli öngörülmüş, fakat adam öldürme, kendini savunamayanları ağır surette yaralama, çocuk istismarı ve uyuşturucu gibi suçlar “hariç” denilmişti… Ceren kızımızın katilinin işlediği suçlar ise “hariçler”e girmiyordu! Çünkü adam öldürmemiş, öldürmeye tam teşebbüsten mahkûm olmuştu! Yayınlanan yönetmelikler de bu kapıyı açtığı için, Ceren’in katili Ordu açık cezaevine nakledilmiş, oradan kaçabilmiş, bu hunharca cinayeti işlemişti!”