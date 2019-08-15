CHP'den yargı paketi çağrısı

CHP, yeni yasama yılının başında Meclis'e gelmesi beklenen yargı paketi konusunda toplantı yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun koordine edeceği toplantıya TBMM'de grubu ya da temsilcisi bulunan partiler de davet edildi.

Yargı paketinin yeni yasama yılında ele alınması beklenirken CHP, TBMM'de grubu ve temsilcisi bulunan tüm partileri 'Adil Yargılama Hakkı' konusunda gerçekleştireceği toplantıya davet etti. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu başkanlığında, CHP'nin Adalet Komisyonu üyelerinin katılımıyla, yargı reformuyla ilgili 'Adil Yargılama Hakkı' konusunda 18 Ağustos’ta İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıya AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye İşçi Partisi davet edilirken, Adalet Bakanlığı’na da toplantıya katılması için davet gönderildi. Siyasi partilere gönderilen davet yazısının ekinde yer alan bilgilendirme notunda da CHP’nin yargı paketine yönelik tutumu yer aldı.

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