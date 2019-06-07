CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ölümü, kişisel Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan, bu gece (7 Haziran Cuma) saat 00.30 sularında, Antalya-Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Değerli milletvekilimizin cenazesi, daha sonra açıklayacağımız program dahilinde Denizli’de defnedilecektir” ifadelerine yer verildi.

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