CHP'li il başkanına saldırı

CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek, Eruh ilçesinde uğradığı darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek, Eruh ilçe merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, aralarında bir konuda anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen, kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişilerce saldırıya uğradı. Yaralanan Bilek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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