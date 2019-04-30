CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısı önergesine ret

CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısıyla ilgili verdiği Meclis araştırma önergesi reddedildi.
CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili Meclis'e sunduğu araştırma önergesi reddedildi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Genel Başkanımız, TBMM Başkanvekili ve milletvekillerine yönelik linç girişimini araştırma önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Irak sınırında PKK'lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan'da Ankara'nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu mahallesindeki cenazesinde bir grubun saldırısına uğramıştı.
NTV